Almeida apuesta por el desarrollo del AVE Madrid-Badajoz-Lisboa y extender el eje de alta velocidad hacia Valencia

MADRID 16 Dic.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha verbalizado su apuesta por el desarrollo del AVE Madrid-Badajoz-Lisboa y extender el eje de alta velocidad hacia Valencia permitiendo una conexión directa entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Almeida ha participado en Badajoz en la mesa redonda 'Alcaldes por el Suroeste' junto a los regidores de Badajoz, Ignacio Gragera, y de Lisboa, Carlos Moedas, en el marco de la I edición del Foro Impulsa: Encuentro Económico del Suroeste Ibérico, organizado por Prensa Ibérica.

Allí ha subrayado que "el suroeste ibérico constituye una macrorregión de gran valor estratégico para el desarrollo nacional e internacional y su posición geográfica lo convierte en un puente natural entre el Atlántico, la Península Ibérica y Europa siendo esencial para fortalecer las rutas comerciales y logísticas transcontinentales".

Los principales retos y desafíos que ha abordado el foro son "las insuficientes infraestructuras y conectividad, la necesidad de adaptar el ancho de vía al estándar europeo para que el Corredor Atlántico sea plenamente funcional y la problemática de la despoblación y desigualdades regionales en zonas del interior", ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El alcalde ha defendido que es necesario apostar "de una manera decidida" por el desarrollo del AVE Madrid-Badajoz-Lisboa, que supondrá "un impulso transformador, mejorando la movilidad, reduciendo costes logísticos y acercando esta región a los mercados europeos y mundiales".

También ha propuesto extender el eje de alta velocidad hacia Valencia que, de hacerse realidad, reforzaría la vertebración de la península y multiplicaría las oportunidades económicas, logísticas y sociales para toda la región.