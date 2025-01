Almeida apunta al "talento" como la respuesta en una ciudad "libre" donde "a nadie se le dice lo que tiene que pensar"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado al "talento" de sus ciudadanos como la respuesta a una ciudad en constante evolución y profundamente "libre" y "que no cancela", donde "a nadie se le dice lo que tiene que pensar".

En los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, el alcalde ha asegurado que la ciudad sigue viviendo "su mejor momento". "Seguimos viviendo ese momento Madrid. Somos uno de esos lugares en los que hay estar, un 'place to be' en el mundo", ha descrito. "¿Y ahora qué? La clave no es haber llegado sino permanecer. Tenemos que saber que tenemos que reinventarnos constantemente", ha instando. Y la respuesta es el talento de las personas", ha subrayado.

Martínez-Almeida también ha puesto el foco en la libertad, en ser "una ciudad donde las personas se sientan libres". "Y sentirse libre quiere decir que aquí no hay ni exclusión ni cancelación. Que aquí a nadie se le dice qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que pensar o cómo tiene que vivir. Aquí la persona se siente realizada de acuerdo a sus convicciones, a sus ideales, a sus principios", ha asegurado.

"Aquí no tiene cabida la cancelación. Y en momentos en que las democracias liberales se encuentran en estos momentos en una situación de debilidad a lo largo y ancho de todo el mundo, Madrid debe ser ese lugar donde deben brillar con luz propia precisamente los principios sobre los que se asienta la democracia liberal, que son la dignidad inviolable de las personas, el catálogo de derechos y libertades, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la propiedad privada", ha enumerado.

Además ha querido zanjar el debate sobre "las pretendidas superioridades morales" aludiendo a la "ejemplaridad", como la de una ciudad "que acoge a todos con los brazos abiertos".