Almeida arropa la "gallardía" de Levy y acusa a la izquierda de "maltinterpretar" porque están en "degeneración"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su apoyo a la concejala Andrea Levy, de la que ha destacado su "gallardía" al tratar de explicar el cómo de lo sucedido con el edil socialista Antonio Giraldo, para pasar a acusar a la izquierda de "descontextualizar", "malinterpretar", "crispar y reventar el Pleno" tras lo ocurrido este miércoles --el "comentario homófobo" denunciado por Giraldo y la expulsión del concejal de Más Madrid Nacho Murgui--, unido a insultos en sesiones previas dirigidos contra él como "cara de payaso" y que demuestran la "degeneración" de la izquierda.

El Plan Reside para poner coto a las viviendas de uso turístico (VUT) era el objeto del Pleno extraordinario que ha reunido a la Corporación en Cibeles este miércoles. En el turno de palabra de Más Madrid el edil Nacho Murgui ha sido expulsado de la sala después de haber sido apercibido por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, quien ha asegurado que le ha llamado "sinvergüenza" por triplicado a raíz de un encendido debate sobre la situación de los niños en Palestina.

Ya a punto de finalizar la sesión, Giraldo ha pedido la palabra para denunciar un "comentario homófobo" de Levy, quien le habría sugerido que siguiera su intervención sobre el Plan Reside "desde una sauna". La concejala del PP, contraviniendo las indicaciones del presidente del Pleno, se ha acercado en plena sesión al escaño del socialista para tratar de explicar sus palabras.

El alcalde ha tenido que trasladar a los periodistas que el comentario de Levy se ha producido durante el debate del Plan Reside, en concreto sobre la posibilidad de transformar espacios dotacionales privados en residenciales. "Y de forma jocosa ha hecho un comentario al respecto, que no tiene nada que ver con Antonio Giraldo ni con la orientación sexual de Antonio Giraldo", ha aseverado el primer edil.

El regidor ha insistido en que Andrea Levy "no tenía ningún ánimo homófobo ni nada por el estilo y por eso ha tenido la gallardía de ir directamente de escaño a escaño a hablar con el señor Giraldo para poder explicarle la situación, a dar la cara delante de él y cuál era el contexto".

"SU INTENCIÓN NO ERA OFENDER, NI DE LEJOS, A ANTONIO GIRALDO"

Almeida ha insistido en que Levy ha estado "hablando de manera muy civilizada" con Giraldo una vez concluida la sesión plenaria para explicarle "el contexto del comentario por el cual se ha sentido ofendido porque desde luego que su intención no era de ninguna manera ofender, ni de lejos, al señor Giraldo".

"Tratar de sacar de contexto ese comentario forma parte de esa estrategia de crispación que tiene la izquierda, desesperada porque es un proyecto político que se agarra a cualquier comentario", ha lanzado el primer edil.

"Me hubiera gustado que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, hubiera desautorizado a Ignacio Murgui, concejal de este grupo municipal, que ha llamado tres veces sinvergüenza al presidente del Pleno mientras estaba de pie y señalándole amenazadoramente con el dedo", ha contestado el alcalde desde los pasillos del Palacio de Cibeles una vez concluido el Pleno.

También ha puesto el foco en la portavoz socialista, Reyes Maroto, "que llegó a este Pleno con una agresión de un concejal del grupo municipal --se refiere a Daniel Viondi, que se acercó al escaño del alcalde y le recriminó sus palabras tocándole la cara-- y hoy se ha quejado porque el delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Borja Carabante, les ha llamado especuladores".

"No parece que sea un término excesivamente crispante cuando ella llamó al alcalde 'cara de payaso' (en otra sesión plenaria) y no una sino varias veces. Y al mismo tiempo hemos roto relaciones con el Grupo Municipal Socialista porque nos ha llamado asesinos", ha indicado.

Almeida ha encuadrado todo esto en "una izquierda que forma parte de un Gobierno de España que está en un proceso de degeneración y degradación sin precedentes en democracia, dispuesto a absolutamente todo porque no conoce límite alguno", a lo que se suman las últimas encuestas, que "acentúan este nerviosismo y la necesidad de reventar aún más los plenos del Ayuntamiento de Madrid".

FANJUL ESTÁ HACIENDO "UN MUY BUEN TRABAJO"

Después de que tanto Más Madrid como PSOE hayan anunciado una queja contra el presidente del Pleno, Borja Fanjul, el alcalde le ha mostrado su apoyo aseverando que "está haciendo un muy buen trabajo". "Es muy difícil ser presidente del Pleno con una bancada de la izquierda que constantemente está insultando, gritando, descalificando e interrumpiendo. Él mantiene la tranquilidad a pesar de que se le llame sinvergüenza y Rita Maestre no haya dicho nada", ha defendido a su edil.

"Es la misma portavoz que viene a quejarse pero que no tuvo empacho en llamar nazis a los concejales del Grupo Municipal Vox, algo que me parece tristísimo y lamentablísimo. Lo siento profundamente por los madrileños porque no se merecen la imagen que se está dando en este Pleno", ha subrayado.

Martínez-Almeida, en nombre del Grupo Popular, ha subrayado que ellos no han "agredido, ni insultado ni traspasado las reglas de cortesía que debe haber". "Nosotros no hemos llamado nazis a los miembros de otro grupo municipal. Nosotros no hemos llamado cara de payaso a ningún otro grupo municipal. Nosotros no nos hemos levantado y señalado amenazadoramente llamando sinvergüenza. Y por supuesto que ningún concejal del Grupo Municipal Popular ha agredido a otro concejal de este Pleno", ha enumerado.

Todo eso les da "la legitimidad de saber que no se puede seguir con esta imagen" y que no son partícipes de "esta estrategia de acoso y derribo al funcionamiento normal del Pleno que se está produciendo por parte de la izquierda". Almeida ha reclamado "que cesen los insultos y las descalificaciones".