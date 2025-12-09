Almeida asegura que aceptará todas las enmiendas presentadas por la oposición que "mejoren" los Presupuestos municipales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que su Gobierno aceptará todas aquellas enmiendas presentadas por la oposición que "mejoren" los Presupuestos municipales para el año 2026.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde la Casa de la Panadería tras su visita al mercadillo navideño de la Plaza Mayor, donde ha señalado que las enmiendas "todavía se están analizando" y que, "como todos los años", se aceptarán "sin duda" aquellas que "mejoren" las cuentas ya sean de Más Madrid, PSOE o Vox.

"Si mejoran el Presupuesto y ayudan a mejorar la ciudad, si ayudan a los madrileños, la instrucción es que las aceptamos. Eso sí. A partir de ahí somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de presentar y de aprobar los Presupuestos", ha indicado.