Almeida asegura que "antes de la convención" de enero, el PP "tendrá los mejores candidatos posibles"

Publicado 13/12/2018 12:07:14 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que "antes de la convención" que el Partido Popular celebrará en enero, la formación tendrá "los mejores candidatos posibles para el mejor proyecto posible para los madrileños y para volver a ganar las elecciones".

Así lo ha expresado Almeida durante su visita a Villaverde, donde ha asegurado que los 'populares' continúan con el calendario "que anunció el presidente nacional del partido que candidaturas estarían antes del mes de enero".

"Yo siempre he dicho que en el Partido Popular no nos apresuramos por lo que nos puedan decir desde otros partidos acerca de si tenemos o no tenemos candidato. Nosotros tenemos nuestro propio calendario fijado, por cierto, no nos ha ido mal habitualmente en las citas electorales en Madrid precisamente con ese calendario electoral, y por eso seguimos ahí", ha apostillado a continuación.