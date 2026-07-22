Almeida asegura que el compromiso con el mundo árabe es "sólido" y que se recupera Casa Árabe por "responsabilidad"

Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Alumnos de Casa Árabe han reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que reconsidere la decisión del Ayuntamiento de recuperar el edificio de Escuelas Aguirre que alberga la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha reunido con el Consejo de Embajadores Árabes en el Palacio de Cibeles, donde ha transmitido que el compromiso municipal con el mundo árabe es "sólido" y que la recuperación del edificio de Escuelas Aguirre, sede hasta el momento de Casa Árabe, responde a "una obligación de preservación patrimonial y de responsabilidad con los ciudadanos de Madrid".

El compromiso de Madrid con el mundo árabe es "sólido, creciente y se demuestra con hechos, no con retórica", en palabras del alcalde, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. El primer edil ha explicado a los emabajadores que la recuperación del edificio no es en ningún caso "un acto contra Casa Árabe ni contra el mundo árabe, sino una obligación de preservación patrimonial y de responsabilidad".

El regidor ha afirmado que la crisis de Casa Árabe fue generada por "una gestión irresponsable impuesta por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no por el Ayuntamiento, que fue el primero en denunciarla y en exigir correcciones".

Almeida ha querido aclarar la situación ante la Liga de los Estados Árabes en Madrid, que representa oficialmente a la organización ante el Reino de España. Su función principal es fortalecer el diálogo político, fomentar el intercambio cultural y educativo, y promover la cooperación económica y las oportunidades de inversión entre los países árabes y España.

EStá integrada por 22 estados, que representan a unos 450 millones de habitantes, como Egipto, Argelia, Sudán, Irak, Marruecos, Arabia Saudita, Yemen, Bahréin, Comoras, Yibuti, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán, Palestina, Catar, Somalia, Siria, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento de Madrid ha dado a Casa Árabe hasta el 1 de septiembre para que desaloje el edificio de Escuelas Aguirre. El alcalde ha venido insistiendo en que ya dieron un voto de confianza a la gestión de Casa Árabe una vez que se produjo la salida de la Comunidad de Madrid.

Adoptan esta decisión tras "el chiringuito" en el que convirtió Casa Árabe "la biógrafa de Pedro Sánchez, Irene Lozano". Su gestión al frente fue "lamentabilísima, dejó en bancarrota a Casa Árabe y ahí están los informes del Tribunal de Cuentas, que apuntan a una responsabilidad contable de Irene Lozano", esgrime Almeida.

El alcalde ha incidido en que la gestión de Lozano supuso el "abandono del edificio", que adolece de "problemas estructurales importantes". El Ayuntamiento ahora recuperará formalmente el edificio de Escuelas Aguirre y acometerá obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación. "Lo vamos a devolver al uso de todos los madrileños", se ha comprometido.

El Ayuntamiento ha manifestado su voluntad de "cooperar con Casa Árabe para que puedan encontrar otra ubicación y puedan continuar con la actividad". Sí ha puntualizado que no tienen intención de proporcionarles otro edificio municipal. En cuanto a los usos de Escuelas Aguirre, Almeida plantea que puede ser "perfectamente el cultural", pero siempre "para disfrute de todos los madrileños".