Almeida asegura que eliminan la subvención a la FAPA Giner de los Ríos porque “no justificaron los montantes”

Publicado 26/12/2019 13:02:52 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que se elimina la subvención a la FAPA Giner de los Ríos en los presupuestos municipales al afirmar que no fueron "capaces de justificar los montantes" desde la entidad, unido al hecho de que este tipo de subvenciones nominativas tienen un carácter "excepcional" y "no se pueden cronificar".

Almeida ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que han analizado los datos relacionados a las subvenciones nominativas y se toparon con la destinada a la FAPA Giner de los Ríos en Villaverde, que fue "escasamente justificada cuantitativamente". "No fueron capaces de justificar los montantes", ha insistido.

También ha recordado que en Villaverde existe una línea de fomento del asociacionismo al que la FAPA puede optar "en igualdad de condiciones". El alcalde ha concretado que se trata de una subvención que se concedió en este distrito desde 2016.

José Luis Martínez-Almeida ha insistido en que el Gobierno apostó por una "reducción importante de las subvenciones nominativas" y que la eliminación de la destinada a la FAPA nada tiene que ver con un acuerdo presupuestario con Vox dado que no existe.

"No hubo acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. Ellos se abstuvieron. No tenemos un documento firmado, un pacto, para aprobarlos", ha remarcado.

El AMPA del colegio público Patriarca Obispo Eijo Garay una recogida de firmas en 'Change.org' contra la eliminación de la subvención directa que tradicionalmente recibía la FAPA Giner de los Ríos y que ha sido cortada de raíz en el presupuesto municipal aprobado este lunes con los votos de PP y Cs y la abstención de Vox.

Centenares de personas se han sumado ya a la recogida de firmas "en defensa de la educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas". En un texto en defensa de las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, federadas en la FAPA Giner de los Ríos, que engloba a 900 entidades de centros públicos, privados concertados, explican la labor "imprescindible" que viene realizando desde 1977.

La FAPA no es la única organización que ha visto eliminada o recortada su subvención. "El Consistorio ha explicado que en unos casos el motivo es que los gastos no se han justificado debidamente, en otros que se ha terminado el proyecto y, en un último grupo, que la decisión era política. No estando la FAPA Giner de los Ríos en ninguno de los dos primeros supuestos, la motivación es clara: una resolución arbitraria", han lanzado los promotores de la recogida de firmas.

A lo que aclaran que la FAPA "no es una asociación política. Las familias de las AMPA no pertenecen a ninguna ideología en concreto ni militan en o votan a un único partido político. Los cerca de 200 afiliados concretos y las miles de familias que son parte de la FAPA porque están asociadas a las AMPAs sólo tienen una cosa en común: la preocupación por la educación de sus hijos e hijas", han indicado.

El año pasado, la FAPA recibió una subvención directa del Ayuntamiento de Madrid de 67.300 euros.