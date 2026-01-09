Almeida asegura que para Madrid es una "bendición" la visita del Papa y pone Ayuntamiento a disposición del Arzobispado

Papa León XIV - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que para la ciudad es una "bendición" la visita del Papa León XIV y ya ha puesto el Ayuntamiento a disposición del Arzobispado y de la Nunciatura para que la visita sea "un éxito".

Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje del Papa a España este año 2026, tal y como figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, y que ahora enviarán al Pontífice para aportar sus "matices", según ha informado este viernes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión con el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Edgar Peña.

Almeida mantuvo una reunión privada con León XIV el pasado diciembre en el Vaticano, donde el Papa le trasladó sus "ganas de venir a España y de venir a Madrid". Desde los trabajos de Parque Ventas, el alcalde ha garantizado el "compromiso total y absoluto del Ayuntamiento con la Nunciatura y con el Arzobispado para la colaboración en todas las actividades que rodeen la visita".

El regidor ha asegurado que en Madrid se está "profundamente orgullosos" de la visita que en los años 80 hizo Juan Pablo II o la de Benedicto XVI por la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).