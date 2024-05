Almeida asegura que Maroto es "la mejor oposición para seguir siendo alcalde": "Es un agente doble del PP"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, es "la mejor oposición que puede tener para seguir siendo alcalde durante muchos años" y ha trasladado que a veces tiene la sensación de que es "un agente doble del PP".

"En el fondo usted lo que quiere es que el Partido Popular cada vez tenga una mayoría más amplia, porque si no, no hay forma. No es usted la peor oposición, es la mejor oposición que puedo tener como alcalde", ha trasladado el primer edil en el Pleno del Ayuntamiento de la capital.

Así, ha criticado que Maroto hable de "crispación y confrontación" mientras le llama a él "terrorista". "¿Usted cree que eso es un ejemplo de concordia, de diálogo y de convivencia?", le ha preguntado.

Almeida ha subrayado que lo que ha sucedido a lo largo de estos meses en el Pleno es "vergonzoso" y ha defendido que se siente "orgullosos" de que en su grupo municipal "ningún concejal le ha puesto la mano en la cara a otro" ni ninguna "ha intimidado a otro tirando papeles".

"Somos el único grupo municipal que ni ha insultado y descalificado, ni ha intimidado o agredido física o verbalmente. Así que quizás la reflexión la debería asumir usted, porque aquí lo que es cierto es que ha habido un cambio total y absoluto desde que usted ha entrado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid", le ha trasladado el alcalde a Reyes Maroto.

Por último, ha valorado que ningún político "decente" sería presidente del Gobierno "al precio de conceder una amnistía y traicionar la democracia por siete votos como va a pasar esta semana".