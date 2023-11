Almeida asegura que no hay mejor aliado para Sánchez que Vox y critica sus "ridiculeces grotescas"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que no hay mejor aliado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Vox y ha criticado sus "ridiculeces grotestas".

Así lo ha trasladado desde los pasillos del Palacio de Cibeles, después de que no haya salido adelante la reprobación de Sánchez al no permitirse la votación por puntos por parte de Vox, que era el partido que llevaba la proposición al Pleno, ha destacado Almeida.

"La proposición de Vox contenía siete puntos. De esos siete puntos nosotros no estábamos de acuerdo en seis, porque a pesar de las maneras de Javier Ortega Smith, nosotros no creemos que tengamos que intimidar ni a los servicios jurídicos del Congreso, del Senado, ni intimidar a la Abogacía del Estado(...) Estábamos de acuerdo en la reprobación de Pedro Sánchez", ha afirmado el alcalde de la capital.

Así, ha asegurado que si Smith hubiera querido reprobar a Sánchez lo hubiera conseguido, pero ha censurado su intención de "obtener un rédito particular" para Vox diciendo que el PP es "un partido acomplejado". "Lo único que digo es que Vox en estos momentos es la mejor coartada del Partido Socialista", ha asegurado.

"INFANTILIDADES" DE ORTEGA SMITH

Después de que Ortega Smith se haya referido al PP de Almeida como el "partido de las gallinas ponedoras", el regidor ha valorado que el portavoz se Vox ya venía con el "discurso preparado de antes".

"Yo lo que voy a hacer es seguir construyendo desde Madrid una opción que de verdad sea útil para poder sacar a Pedro Sánchez lo antes posible de la Presidencia del Gobierno, porque creo que lo requiere urgentemente España", ha defendido, a la vez que ha insistido en que Vox se ha convertido en el "mejor aliado" de Sánchez.

"Están jugando además ese papel de forma consciente y por eso ni voy a entrar en las infantilidades de Javier Ortega Smith, en las ridiculeces grotescas que hoy aquí ha dicho", ha subrayado el regidor, a la vez que ha considerado que él verá "quién es su adversario".

Asegura que el PP lo tiene muy claro y que su adversario es Sánchez. "A mí no me oirán decir esas cosas de Vox, a mí me oirán de Pedro Sánchez, pero sin embargo para Vox es mucho más fácil, mucho más sencillo atacar al Partido Popular que a Pedro Sánchez", ha valorado.

En esta línea, ha criticado que ahora Ortega Smith se dedique a "patrullar la ciudad" y ha censurado que en Ferraz se permitiera exhibirá "con chulería" el carné de diputado "e intimidar a policías nacionales, que al margen de lo que uno piense desde luego lo que estaban es cumpliendo con su deber".

"Javier Ortega no buscaba reprobar a Pedro Sánchez, buscaba criticar al Partido Popular. Era la única finalidad de la proposición", ha reivindicado Martínez-Almeida.