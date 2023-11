Ortega califica al PP de "partido de gallinas ponedoras": "Aunque pongan huevos, no los tienen"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha aconsejado al PP que "dejen de ser gallinas y se conviertan en gallos" después de no secundarle en la reprobación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Aunque pongan huevos, no los tienen", ha declarado.

Sánchez no ha sido reprobado por el Pleno de Cibeles por la decisión del PP de José Luis Martínez-Almeida, de abstenerse en la proposición presentada por Vox, que ha contado con el rechazo de la izquierda del PSOE y Más Madrid. Javier Ortega Smith, ha planteado la reprobación de este "dictadorzuelo", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por el golpe perpetrado desde La Moncloa".

Para Ortega, la decisión del PP de sólo apoyar la parte de la moción centrada en la reprobación de Sánchez es "un canto al sol". "Es tanto como decir que no están de acuerdo con Sánchez pero no hacen nada para evitar las acciones golpistas de Sánchez", ha cuestionado.

"Hay que ser coherente: menos brindis al sol, menos declaraciones y más acciones contundentes allá donde cada uno pueda actuar. Y el PP en concreto puede actuar, además en otros muchos sitios, por ejemplo no criminalizando la calle, no criminalizando las manifestaciones. También puede actuar de una manera muy concreta, en el Senado del Reino de España", ha indicado.

La postura del PP le ha "sorprendido" y "dolido". "No me esperaba tanta cobardía", ha declarado después de que, igualmente, no haya conseguido sacar adelante tampoco la petición de cese del delegado del Gobierno, Francisco Martín.

"Por eso a partir de ahora me voy a referir al PP no como el Partido Popular sino como el partido de las gallinas ponedoras porque parecen gallinas haciendo ruidos desde los postes del granero, incapaces de picar nada ni de mojarse un poquito. Que dejen de ser gallinas y se conviertan en gallos, que España necesita gallos de pelea contra esta gentuza de golpistas, separatistas, proetarras, prófugos y delincuentes", ha declarado Ortega Smith.

"Ese es el panorama que tenemos delante y si ante eso siguen como gallinas ponedoras, lo que quiere decir es que, aunque pongan huevos, no los tienen", ha concluido.