Almeida asegura que Sánchez "no cree en la paridad" y solo quiere huir de "consecuencias nefastas" del 'solo sí es sí'

"Sánchez no quiere más feminismo que el eslogan que le permita rentabilizar políticamente una situación como la que se encuentra en este momento", señala



MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no cree en la paridad" y solamente quiere huir de las "consecuencias nefastas" de la ley del 'solo sí es sí'.

Así lo ha apuntado ante los periodistas, a la salida de la boca del Metro de Suanzes, después de que Sánchez anunciara este pasado sábado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un proyecto de ley para la representación paritaria en los centros de decisión que obligará a cumplir con esta cuota para la formación del propio Ejecutivo.

"Sánchez no cree en la paridad más allá de salir del aprieto y del atropello que ha supuesto a la seguridad jurídica y a la seguridad de las mujeres la Ley del 'solo sí es sí'. Por tanto, ahora saca un conejo de la chistera que es que va hacer una Ley de Paridad", ha trasladado el regidor.

Martínez-Almeida cree que se anuncia esta ley "en este momento para poder tener un eslogan con el que presentarse tanto el 8 de marzo como en las elecciones del 28 de mayo". Así, ha abundado en que "no es más que un eslogan que él trata de sacar para intentar convencer a las españolas de que un Gobierno que ha publicado y aprobado la ley del 'solo sí es sí' es el Gobierno más feminista".

"No me creo absolutamente nada de lo que dice Pedro Sánchez. Lo que sí creo es que no va a ser una buena ley si es Sánchez el que la va a tramitar y la va a aprobar junto con lo que denominan el bloque de investidura. No es una ley que necesita la igualdad en España. De eso estoy completamente convencido", ha expuesto.

Además, tras recordar que en el Grupo Municipal del PP en Cibeles hay 9 mujeres y 6 hombres, ha preguntado a Sánchez si tiene que quitar a mujeres del mismo para que el Grupo sea paritario. "No tiene ningún sentido lo que anuncia Sánchez más allá de huir a la carrera, de utilizar el feminismo como un eslogan pero nada más", ha apostillado.