Almeida ataca el "sanchismo puro" con la condena al fiscal: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, preside la toma de posesión de Carmen Eiró como nueva Fiscal Superior de Galicia, a 17 de noviembre de 2025, en A coruña, Galicia (España). Carmen Eiró Bouza (Ourense, 1969) es fiscal especializada en med - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha atacado al "sanchismo puro", el que cree que se esconde tras el ahora condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien ha criticado que "el que debe perseguir delitos" es "condenado por cometerlos".

"El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro", ha escrito Almeida en su cuenta de 'X' después de que el Tribunal Supremo (TS) haya condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El tribunal, formado por siete magistrados de mayoría consevadora, ha adelantado su fallo este jueves, tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

La decisión no ha sido unánime ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.