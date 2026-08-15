Almeida augura que hay "Ayuso pa rato" si programa de la izquierda es "el ático" y defiende las "explicaciones" dadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada al acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid 2026’, en el Centro Cultural Casa del Reloj, a 15 de agosto de 2 - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha augurado que hay "Ayuso pa rato" si el programa electoral de la izquierda de cara a los comicios de 2027 se limita al ático comprado por la Comunidad en el distrito de Chamberí, para asegurar que se han dado "todas las explicaciones".

"Si todo el argumentario de la izquierda con el que se va a presentar a las elecciones de 2027, a apenas nueve meses de las elecciones es el tema del ático... hay Ayuso pa rato, que lo tengan claro, hay Ayuso pa rato", ha repetido desde la entrega de las Palomas de Bronce en el día de la patrona oficiosa de Madrid, la Virgen de la Paloma, ante la presidenta regional.

Almeida cree que "cuando el enemigo se equivoca", no hay que dejarle que cambie de rumbo sino que "sigan con este tema, porque con él no hay ninguna duda de que en las elecciones de mayo" el PP volverá "a revalidar las mayorías absolutas".

"Yo he escuchado explicaciones de la presidenta, he escuchado explicaciones del consejero, y además lo han hecho en varias ocasiones, no es que lo hayan hecho en una sola. Para mí, desde luego, explicaciones no han faltado", ha concluido el regidor.