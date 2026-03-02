Almeida buscará acuerdo con el Gobierno de España y la oposición para activar "la oportunidad histórica" de Abroñigal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, durante el coloquio ‘Ellas preguntan’, en la sede de Artículo 14, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). Almeida ha protagonizado el primer coloquio de este formato organizado por Artículo 14. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que trabajará con el Gobierno de España y buscará el acuerdo con los grupos municipales para activar el proyecto de Abroñigal, terrenos de la estación logística de Adif, que ha definido como "la nueva centralidad urbana" de la capital y una "oportunidad histórica".

Lo ha anunciado en la Estrategia del Sur para nueve distritos de Madrid (Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas), formalizada desde el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas y rodeado por gran parte de su equipo de Gobierno.

Almeida ha puesto el foco en Abroñigal, un desarrollo de 300.000 metros cuadrados que supondrá una nueva centralidad urbana en Madrid, con viviendas, actividades económicas, dotaciones educativas, sociales, culturales y espacios públicos de calidad. Incluso lo ha presentado como la gran apuesta del Ayuntamiento de Madrid para unir los barrios del sur, hoy separados por la M-30, para la que se requiere el compromiso del Gobierno de España.

"La culminación de todo este proyecto de la Estrategia del Sur necesariamente va a ser la generación de una nueva centralidad en toda esa zona. Se generarán (en Madrid) dos grandísimos polos, uno en Madrid Nuevo Norte y otro que tenemos en Abroñigal", ha indicado, también llamado a convertirse en "seña de identidad del sur de la ciudad de Madrid".

Almeida incluso ha afirmado que Abroñigal supone "una oportunidad histórica para vertebrar la ciudad de Madrid desde el norte, desde todos los terrenos de más allá de Plaza de Castilla y de la estación de Chamartín hasta el sur y, por tanto, todos los terrenos que están al sur de la estación de Atocha y en esa estación logística que Adif en estos momentos está abandonando para trasladarse al distrito de Vicálvaro".

Abroñigal "Sería la puerta de entrada a todo el sur de la Ciudad de Madrid y sería la mejor forma de transmitir un mensaje al sur". "Nosotros en esto vamos a trabajar conjuntamente con el Gobierno de España", se ha comprometido, tras anunciar que llevarán una proposición al próximo Pleno de Cibeles con la que buscarán el acuerdo con todos "porque esto no es un proyecto de Gobierno, esto es un proyecto de ciudad".