Almeida califica de "sainete que no beneficia a nadie" la mesa de diálogo con Cataluña

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este miércoles de "sainete que no beneficia a nadie" la mesa de diálogo entre el Gobierno central y Cataluña.

"No tiene ningún sentido en cuanto al fondo y desde el punto de vista de la forma es un sainete, porque ahora, como consecuencia de que Junts no va, el Gobierno recorta en dos los ministros que van a la mesa, como los otros llevan ocho, yo ocho. Los ministros que van a una mesa es porque tienen algo que aportar, no porque rellenen la mesa", ha manifestado ante la prensa a su llegada a la futura sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el Palacio de Congresos del paseo de la Castellana.

Para el regidor madrileño, esta mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat "no beneficia ni a España ni a Cataluña", porque "busca un beneficio particular de Pere Aragonés y Sánchez, y la mejor prueba es esta".

En este punto ha indicado que resulta "grotesco que como de la otra parte se cae Junts, de la parte de España se caen dos ministros". "No espero nada de la mesa de diálogo. Es una mesa que está únicamente dirigida a tratar de sacar un rédito político, se ha convertido en un sainete", ha concluido.