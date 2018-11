Almeida carga contra la "lucha de poder entre Carmena e Iglesias" con "desprecio a los problemas de los madrileños"

Publicado 13/11/2018 13:25:00 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cargado contra la "lucha de poder entre (la alcaldesa) Manuela Carmena y (el secretario general de Podemos) Pablo Iglesias" con un "desprecio a los problemas que tienen a los madrileños.

Tras asistir a la instalación de la placa en recuerdo al policía municipal asesinado por ETA Jesús García Rebollo, Almeida se ha referido a la intención de la alcaldesa de "querer hacer su lista mediante dedo divino".

"Lo que se enfrentan son dos posturas antagónicas que sólo coinciden en una cosa, que es en tratar de nombrar a dedo por parte de quienes hace tres años y medio venían a defender que había una nueva forma de hacer política, que venían a defender a la gente, a que la gente pudiera participar, quienes decían que las primarias eran un hito histórico", ha trasladado a la prensa.

El edil del PP cree que de aquí al final de la legislatura se visibilizará "una lucha de poder entre Manuela Carmena y Podemos" y mientras "se van a ahondar los problemas de la ciudad porque si están en guerra entre ellos mismos no van a estar en trabajar por el beneficio de Madrid". "Todo se resume a una lucha de poder con desprecio a los problemas que tenemos en el día a día los madrileños", ha opinado.

"Esto acabará en lo que diga Manuela Carmena, que va a imponer su exclusiva voluntad por encima de cualquier tipo de participación o de procedimiento. Y Podemos se verá obligado a hacer lo que Manuela Carmena diga que hay que hacer, con obvio desprecio a los principios que guiaron según ellos mismos a Podemos", ha apostillado.

SOBRE JULIO RODRÍGUEZ

Almeida también se ha referido al secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, de quien ha dicho que "quizás no era el mejor fichaje que podía hacer Podemos porque sólo ha recibido derrotas electorales allí donde ha ido".

"Anticipamos que en Madrid le pasaría lo mismo. Difícilmente puede ser alguien que participe en una candidatura como Julio Rodríguez cuando es incapaz de organizar su propio partido", ha añadido el portavoz del PP.

Cree Almeida que "la izquierda radical y populista se acabará uniendo de una u otra forma para tratar de engañar a los madrileños bajo premisas de que son el gobierno de la transparencia y la gente pero esta vez que los m esta vez ya no se van a dejar engañar por Manuela Carmena y por Podemos sino que se les pondrá en su sitio en las urnas de 2019".

"Quien impondrá su voluntad final será Manuela Carmena porque Podemos en Madrid y Manuela Carmena no tienen más proyecto que Manuela Carmena y la permanencia en el poder. No le conozco ningún proyecto más allá de su permanencia en el poder", ha declarado Almeida, que ha acusado a la regidora de ser "la primera en mentir de forma masiva" cuando dijo "hasta en quince ocasiones" que no se iba a presentar de nuevo a la Alcaldía.

"Los madrileños siempre hemos sabido que Manuela Carmena no tiene palabra y que no tiene más proyecto que el suyo personal y exclusivo. Parece ser que ahora lo está descubriendo Podemos, que se está aplicando el mismo jarabe", ha contestado.

José Luis Martínez Almeida cree que las elecciones de mayo de 2019 darán una mayoría al centro derecha porque, entre otras cuestiones, el electorado castiga "las luchas intestinas de poder en los partidos". "Manuela Carmena no tiene más proyectos para Madrid que uno que se llama Manuela y se apellida Carmena y tras tres años de engaño, decepción, mentiras y fracasos a los madrileños ya no se la colará en las elecciones de 2019", ha terminado.