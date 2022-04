Almeida celebra el "beneficioso" 'efecto Feijóo' y llama a "mantenerlo" y "seguir incrementando la confianza"

MÁLAGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que el 'efecto Feijóo' "es bueno para España" y que "hay que mantenerlo y seguir incrementando la confianza".

"Nosotros no somos un partido que debamos fijarnos en lo que hacen los demás", sino "ofrecer un proyecto sólido, identificable para el conjunto de España, para los españoles, en una situación tan difícil como lo que estamos pasando, no solo derivada de la pandemia, sino del Gobierno que tenemos; y por tanto, es un efecto beneficioso para el conjunto de España, pero hay que mantenerlo y hay que seguir incrementando la confianza", ha expresado en declaraciones a los periodistas en su visita a la Cofradía de la Paloma de Málaga.

"Una de las cosas que más me gusta de Feijóo es que él no ha venido a liderar un bloque, ha venido a liderar una mayoría, y eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos en política, en liderar mayorías y no en liderar bloques", ha reiterado.

Estas declaraciones de Almeida llegan tras conocerse el último barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, el primero con el gallego Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. Mantiene al PSOE en cabeza con un respaldo del 30,3%, pero su ventaja se ha reducido a sólo tres puntos, la mitad que el mes anterior, ya que los 'populares' experimentan una subida y se anotan un 27,2%.

Sobre el presidente andaluz, Juanma Moreno, Almeida ha destacado que "es un referente en la política" y ha añadido que "no es exagerado decir que en estos años de Gobierno de Juanma Moreno, del PP, en coalición con Cs, que es también sinónimo de estabilidad, Andalucía ha pasado de estar en la trastienda al escaparate de España".

Junto al regidor de la capital malagueña, Francisco de la Torre, ha apuntado que el Gobierno de Moreno "es un referente de cómo gobierna y gestiona el PP, abierto a todos, a los que nos votan y a los que no, atendiendo únicamente al interés general".

Al respecto, ha dicho que ahí están todos los indicadores "a pesar de la situación tan difícil", asegurando que "la imagen de Andalucía en España es radicalmente diferente a la que había hace tres años, es fuente constante de buenas noticias, sobre todo para los andaluces".

Moreno, por su parte, ha invitado a Almeida a sentirse "en casa, porque Andalucía y Málaga es la casa de todos los españoles", a lo que este ha respondido que "así es como nos sentimos los miles de madrileños que venimos a esta maravillosa tierra" en distintas épocas del año; precisando el vínculo hace muchos años del Ayuntamiento de Madrid con la Cofradía de la Paloma, cuyo manto de la virgen lleva el escudo.