Almeida celebrará el jueves un acto por la Constitución en la plaza del Tribunal Supremo, "pilar del Estado de Derecho"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que este jueves el Ayuntamiento organizará su acto institución dedicado a la Constitución en la Plaza de Villa de París, sede del Tribunal Supremo, al que se ha referido como "un pilar del Estado de Derecho".

"Y para todos aquellos mal pensados, (el acto) viene de antes de esa sentencia, se plantea con tiempo, viene de antes de esa sentencia", ha insistido en alusión indirecta al fallo sobre el exfiscal del Estado Álvaro García Ortiz.

Almeida ha defendido desde el nodo de transportes de Plaza de España que el Ayuntamiento lleva unos años celebrando un acto de homenaje a la Constitución, "un acto muy sencillo en el que simplemente se invita a un colegio a que se recite una serie de artículos de la Constitución".

En anteriores ocasiones se ha celebrado en la Plaza de la Villa por ser "el corazón del Ayuntamiento de Madrid", ante el monumento a la Constitución o el año pasado ante el Palacio Real "y nadie lo discutió porque España es una monarquía parlamentaria". "Y este año lo hacemos ante uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho que es el poder judicial"", ha afirmado.

"Nosotros no nos manifestamos contra el Poder Judicial sino nos manifestamos por un Estado social y democrático de derecho. Lo sorprendente no es celebrar un acto de la Constitución celebrando que somos una democracia y un Estado de Derecho, o sorprendente es que se trae una manifestación por una sentencia cuyo contenido todavía se desconoce", ha zanjado.