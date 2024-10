Almeida cifra en 14.000 las VUT ilegales en Madrid, un problema "gravísimo" que asegura que se está afrontando

Mantiene su compromiso de promover 15.000 viviendas asequibles en esta legislatura y asegura que Ley de Vivienda se está cumpliendo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado este martes en 14.000 el número de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la capital, algo que cree que es un problema "gravísimo" que se está afrontando.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el regidor ha desgranado que la izquierda "confunde el dato" al hablar de 25.000 viviendas turísticas ilegales en la ciudad, ya que lo que hay es "25.000 camas de viviendas de uso turístico ilegales".

El primer edil ha subrayado que se trata de un problema "gordo" para muchos ayuntamientos y que tendría solución si el Gobierno de España instara en Bruselas a prohibir la comercialización de este tipo de viviendas en plataformas.

"A nadie se le ocurre que alguien pueda publicar en una plataforma la venta de un coche que sea ilegal, o de alimentos que no cumplan la normativa sanitaria. Eso está pasando en estos momentos con determinadas plataformas. Están publicitando y comercializando un producto que no es legal", ha apuntado.

Después de que ayer el Tribunal Supremo avalara que las comunidades de propietarios prohíban por mayoría de 3/5 los alquileres turísticos, el alcalde lo ha valorado de "razonable" desde el punto de vista jurídico y cree que las comunidades de propietarios tienen que tener "soberanía" en esta toma de decisiones.

"A partir de ahí, aunque se diera esa autorización, se tiene que cumplir con la normativa", ha recordado, a la vez que ha subrayado que el Ayuntamiento ha adoptado "medidas novedosas" con más sanciones, inspecciones y congelación de licencias.

15.000 VIVIENDA ASEQUIBLES ANTES DE QUE ACABE LA LEGISLATURA

Sobre la promoción de vivienda asequible, Martínez-Almeida mantiene su compromiso de promover y llegar a las 15.000 antes de que acabe esta legislatura, un objetivo "ambicioso pero extraordinariamente necesario".

"Es particularmente importante porque la consolidación del momento extraordinario que vive Madrid es generar las condiciones para que el talento se quede o venga a esta ciudad. Vamos a vivir una competencia feroz entre las grandes ciudades en el mundo, yo creo que cada vez vamos a tener más importancia, y esa competencia, la premisa básica para poder dirimirla y para poder ser una de las mejores ciudades en el mundo es que el talento se quede o venga a vivir en esta ciudad", ha reivindicado.

APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA

También se ha referido a la aplicación de la Ley de Vivienda estatal, ante lo que ha defendido que "no es cierto que no se está aplicando". "Para mí, desgraciadamente se está aplicando, porque no es una Ley de Vivienda que comparta", ha indicado.

Almeida ha destacado que esta normativa no ha tenido "los efectos y las consecuencias que se preveían" y ha defendido que lo que nos e está aplicando es algo que la propia ley deja en manos de la autonomía local y autonómica en el concepto de zonas tensionadas.

"Eso no quiere decir que la ley nos esté aplicando. No somos insumisos a la ley, pero dentro de nuestras competencias podemos tomar las decisiones que la propia ley nos confiere", ha apostillado.