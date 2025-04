Almeida condena los "insultos machistas" a Alegría, como ha deseado que ella hubiera condenado los lanzados por Puente

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado "sin paliativos" los "insultos machistas" contra la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría , como ha deseado que ella hubiera condenado en su momento los lanzados por el titular de Transportes, Óscar Puente, contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Las declaraciones de Almeida desde la calle Velázquez se producen después de que Alegría haya denunciado que estaba siendo víctima de "un machismo repugnante e intolerable" con insultos en las redes como "puta", "zorra" o "comepollas", tras dar explicaciones sobre la visita al parador Teruel del exministro José Luis Ábalos.

"Cuando se producen insultos y calificativos machistas lo que hay que hacer es condenarlos sin paliativos. He visto algunos tuits que son absolutamente lamentables pero me hubiera gustado, por cierto, que Pilar Alegría hubiera condenado en los mismos términos el tuit de Óscar Puente hablando del derecho a roce del novio de Isabel Díaz Ayuso", ha manifestado.

Almeida cree que "en la vida hay que ser coherente". "No tengo ningún problema: condenó abiertamente los tuits machistas y vejatorios que hay contra Pilar Alegría y entiendo la reacción y me hubiera gustado que hubiera tenido la misma reacción con el tuit de su compañero de gabinete Óscar Puente, para que todos sepamos que una actitud machista o vejatoria es igual, con independencia de venga de donde venga", ha remachado.

Eso le ha llevado a apuntar que no hay que distraerse porque "lo importante de lo que pasó aquella noche en el parador es que un ministro del Gobierno de España, parece ser que con una furgoneta llena de prostitutas, destrozó una habitación", ha declarado sobre José Luis Ábalos.

"Lo que me tengo que preguntar es por qué un ministro del Gobierno de España va con una furgoneta de prostitutas a un parador en Teruel y destroza una habitación y quién va a asumir las responsabilidades. ¿El presidente de Paradores, que era Óscar López? ¿Óscar López se enteró y lo encubrió o no se enteró? No me creo que no se enterara, sinceramente, me parece imposible", ha declarado. A lo que suma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no dice ni mu al respecto".