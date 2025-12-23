Almeida condiciona bulevar de Alcalá a una última reevaluación y siempre que no genere mayores afecciones en movilidad

Archivo - Puerta de Alcalá - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condicionado la puesta en marcha de las obras del bulevar de Alcalá a "una última reevaluación" de los resultados del estudio de tráfico y siempre que no vaya a producir una afección aún superior a la movilidad de estos momentos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha indicado que será en enero cuando se liberen toda una serie de espacios donde se han estado ejecutando obras, por ejemplo las de Metro en María de Molina o en la zona del Santiago Bernabéu, pero ha recordado que habrá otros puntos donde se producirán afecciones, como en Atocha, solicitada por Adif, o Conde de Casal.

"Estamos pendientes y le he pedido al delegado de Movilidad, Borja Carabante, una última reevaluación de ese estudio de movilidad para determinar la fecha de ejecución de las obras en el bulevar de Alcalá pero sólo desde la convicción de que no va a producir una afección aún superior a la movilidad de la que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid", ha contestado a la prensa.

En este punto ha vuelto a agradecer la "paciencia" de los madrileños, conscientes de que "la transformación urbana que está teniendo la ciudad de Madrid produce molestias y afecciones". La voluntad municipal es "minimizarlas".