Almeida confía en que pueda hacerse el parking de Castellana en beneficio de vecindad tras una reunión "satisfactoria"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), recibe a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el Centro de Operaciones de Sanchinarro de EMT - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confía en que el parking del Paseo de la Castellana pueda hacerse porque irá "en beneficio" de una vecindad con la que ayer se reunieron y que ha calificado de "satisfactoria".

"Entendimos que el parking de Castellana estaba avanzado, que no afectaba a las condiciones de movilidad como les podía afectar el otro parking, el de Padre Damián, y que nuestra intención era tratar de que ese parking pudiera finalizar pero para eso era imprescindible que Real Madrid, vecinos y Ayuntamiento nos sentáramos, que es lo que estamos haciendo", ha expuesto desde el centro de operaciones de EMT Madrid en Sanchinarro.

Este viernes está prevista otra reunión para seguir avanzando en ese escenario. "Confío en que finalmente se pueda hacer el parking de Castellana para beneficio de los vecinos de esa zona", ha deseado.

Ya el pasado octubre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, describía como una viabilidad "prácticamente inexistente" la opción de recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que daba la razón a los vecinos del entorno del estadio Santiago Bernabéu y acordaba mantener la decisión judicial que anuló hace un año y medio la concesión de las obras para construir dos aparcamientos en la calle Padre Damián y en Paseo de la Castellana.

Renunciaba al primer parking, el de Padre Damián, junto con el túnel de 650 metros, por "el rechazo vecinal y los obstáculos legales". Situación distinta era la del parking de Castellana, "que no tiene afecciones a toda esa zona desde el punto de vista de lo que son entradas y salidas o desde el punto de vista de lo que podía ser el túnel de 650 metros", indicaba el alcalde meses atrás, para subrayar que "puede ser una solución razonable a problemas de aparcamiento que hay en esa zona".