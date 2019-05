Almeida confía en que la venta de vivienda pública a fondo buitre por el equipo de Botella se hizo "de manera regular"

Publicado 28/05/2019 19:32:30 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este martes su "respeto total y absoluto" a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir el caso de la venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere por el equipo de Gobierno presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP), aunque confía que dicha venta se realizó de manera "regular".

"No somos de los que valoramos las decisiones judiciales en función de si nos benefician o si nos perjudican. Espero sinceramente que este proceso se cierre definitivamente, y por tanto confío en que esa venta se hizo de manera regular, creo que es la conclusión a la que se llegará, pero en todo caso tengo que respetar el papel de la justicia", ha explicado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

Además, Almeida ha pedido a los afectados de esta venta que se pregunten "por qué de esas 4.000 viviendas sociales que prometió Carmena que tendría entregadas al final de legislatura, solo ha entregado 63". "No quiero hacer el y tú más, pero hay que pedir responsabilidad a quien corresponde, no se puede estar hablando continuamente de la venta", ha indicado.

De nuevo ha reiterado que se trata de una decisión que desconoce si la hubiera tomado, pero que "era razonable en su momento". Y es que considera el 'popular' que si Manuela Carmena no puede revalidar Alcaldía es "por es por este tipo de cuestiones", pues "confiaron en una serie de promesas" y "han defraudado a quienes votaron".

"La presunta comisión de una serie de delitos no se puede comparar con promesa electoral, pero este Gobierno (municipal) ha estado más atento a lo que hicieron los anteriores que a sus promesas electorales", ha lanzado, para apuntar a continuación que "el problema de la vivienda en Madrid no se puede circunscribir a aquella venta por perjudicial que fuera y por consecuencias perjudiciales que haya podido generar, que no digo que no las haya generado".