Almeida confirma que la obra tenía "los papeles en regla", con licencia desde febrero: "En principio todo estaba bien"

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que la obra de la calle Hileras tenía "los papeles en regla" desde el punto de vista urbanístico, con licencia desde febrero y que "en principio todo estaba bien".

Desde el lugar del siniestro, el primer edil ha indicado que "los papeles estaban en regla desde el punto de vista urbanístico" y que se "estaba ejecutando la reforma de acuerdo a la autorización que se había concedido". "Aparte de una revisión más profunda y exhaustiva que se pudiera hacer, en principio todo está bien", ha resumido.

El edificio derrumbado está siendo apuntalado por los bomberos porque "tiene una estructura que hay que vigilar permanentemente para que no se pueda producir otro derrumbe".

En cuanto a los vecinos de los edificios colindantes, Almeida ha confirmado que "en principio van a poder volver a sus viviendas, van a poder pasar la noche en ellas", con "vigilancia especial por parte de Policía y bomberos".