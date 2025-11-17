Almeida contrasta la "barra libre de VUT ilegales" con Carmena frente a la reducción de unas 2.500 con el Plan Reside

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a Más Madrid que fue el Gobierno de Manuela Carmena el que permitió la "barra libre de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales" frente a lo que está haciendo el PP, que ha sacado unas 2.500 del mercado de la mano del Plan Reside.

"Con el nuestro, 2.500 y bajando. Con el suyo, lo que hizo fue incrementarse hasta 15.000", ha sostenido desde la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia. "Hubo barra libre de viviendas turísticas especialmente ilegales con la normativa que aprobó el anterior equipo de Gobierno. Con esta normativa que hemos aprobado nosotros la Fiscalía ha dicho que el Ayuntamiento hace un ejercicio de total diligencia en la persecución, que hemos incrementado los recursos, las inspecciones y las sanciones", ha remarcado.

Almeida ha puesto el foco en que "ya ha habido un descenso notable de las VUT de uso ilegal" con el Reside, lo que le ha llevado a preguntar a la izquierda "qué hicieron ellos y cuántas viviendas ilegales consiguieron que no hubiera en la ciudad de Madrid". "En estos momentos hay más de 2.500 VUT ilegales menos en nuestra ciudad en un proceso que ya se ha iniciado y que no va a parar porque vamos a seguir trabajando en la misma línea al estar dando resultados", se ha comprometido.

También ha contestado al portavoz de Más Madrid en funciones, Eduardo Rubiño, que ve como un "efecto" del Plan Reside el caso de María, una vecina de 82 años de Gran Vía, a la que quieren "expulsar" de su casa para convertirla, junto al resto del edifico, en VUT. Se trata de una mujer en silla de ruedas y víctima de ETA.

Almeida ha recordado que "si había una normativa que permitía la transformación en hoteles de los edificios terciarios es la que aprobó el anterior Gobierno, que son los que permitieron la transformación que en este momento se está produciendo en la almendra central tanto en viviendas de uso turístico como en hoteles".

"Somos nosotros los que por primera vez en la ciudad de Madrid permitimos la transformación de edificios terciarios en en edificios residenciales. Por eso mi pregunta es muy sencilla a la izquierda: ¿cuántas VUT ilegales hubo menos con su Gobierno?", ha lanzado.

El alcalde ha reconocido que no conoce el caso de la octogenaria vecina de Gran Vía pero que se informará para "ver qué se puede hacer desde el Ayuntamiento, para poder dar asistencia a esta señora, en el supuesto en el que se encuentra en estos momentos".

"Este Ayuntamiento no quiere dejar a nadie tirado ni quiere dejar a nadie detrás, y más cuando hablamos de un tema sensible como el de la vivienda, por lo tanto, sin conocer exactamente cuál es el caso de esta señora, voy a informarme para poder dar instrucciones para que se pueda asistir en todo momento", se ha comprometido.