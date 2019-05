Almeida cree que Carmena con el 'no' a Nuevo Norte ha antepuesto "interés electoral" a "120.000 puestos de trabajo"

Publicado 21/05/2019 14:08:00 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha antepuesto su propio "interés electoral" a la posibilidad de "generar 120.000 puestos de trabajo" tras el 'no' a que la Operación Madrid Nuevo Norte salga adelante antes del final de legislatura.

"Se escuda en una pretendida negativa de los grupos. Jamás en más de 30 plenos extraordinarios de esta legislatura ha preguntado si se convocaba o no. No se ha consensuado esto jamás, salvo ahora que necesitaba una excusa para faltar a su compromiso y su palabra", ha indicado Almeida tras conocerse que Madrid Nuevo Norte no saldrá adelante esta legislatura.

Los 'populares' no ha acudido a la reunión convocada a las 12 horas por la alcaldesa al considerar que no tenía validez alguna y que lo único aceptable hubiera sido una junta de portavoces.

Almeida ha pedido a Carmena que "no engañe a ningún madrileño", ya que es "a ella a quien le corresponde convocar pleno extraordinario". "Se han convocado más de 30 a lo largo de esta legislatura, y en ninguno de ellos ha preguntado si nos parecía bien o no", ha indicado.

Con esta decisión, considera el 'popular' que Carmena "incumple su compromiso y la palabra que dio ante todos los madrileños". "Sabe perfectamente que esto divide a su equipo de Gobierno, sabe que concejales de su grupo no quieren votar a favor de Nuevo Norte, sabe que Sánchez Mato no quiere Madrid Nuevo Norte, y en vez de optar por el interés general de crear 120.000 puestos de trabajo en la fase de ejecución, opta por sacrificar el interés general y nos convoca a hacer foto del sofá", ha criticado.

Almeida ha señalado que "Carmena tendrá que mirar a los ojos de 120.000 madrileños en paro que podrían salir de ahí con Nuevo Norte", y ha pedido a la regidora que "no vuelva a hablar de empleo, que no vuelva a hablar de inversión en la ciudad de Madrid quien ha aprobado bloquear Nuevo Norte por interés electoral".