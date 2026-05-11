Almeida cree que gestión "puede ser mejorable" y que Clavijo "ni es insolidario" ni se queja "por capricho"

El convoy con los pasajeros españoles se dirige por la A2 al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius aquejado por un brote de hantavirus son trasladados al - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sostenido que la gestión de la crisis del hantavirus "puede ser mejorable" por parte del Gobierno y que el presidente canario, Fernando Clavijo, "ni es insolidario" ni se queja "por capricho".

"Se queja porque tiene fundamentos y razones para poder hacerlo", ha defendido el regidor desde Calle 30 y horas después de que los catorce ciudadanos españoles del MV Hondius llegaran al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Carabanchel, para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Almeida ha sostenido que en una "cuestión tan sensible que afecta a la salud pública como el hantivirus lo normal es que hubiera habido una conexión inmediata y que en la medida de lo posible no haya imposiciones, sí acuerdos". Y aquí ha habido imposición y no ha habido acuerdo", ha condenado.

Tiene claro que el presidente de Canarias "no es que sea insolidario ni que no asuma la gravedad de la situación" pero sí "tiene la obligación de decir lo que piensa y en este caso el Gobierno de España no ha actuado por la vía del acuerdo sino de la imposición", algo que "no es razonable en un caso de estas características".