¿Cuáles son las carreras con mayor salida profesional?

Archivo - Varios alumnos repasan apuntes - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ingeniería Informática, Ingeniería de Software e Ingeniería de Energías Renovables, son las carreras con mayor salida profesional en España.

Así lo revela el informe 'Carreras universitarias con mayor empleabilidad en España 2026-2027', presentado este lunes por la Cátedra Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group, con el objetivo de analizar las carreras universitarias mejor percibidas en el periodo, a partir de un enfoque integral que combina evidencia empírica, percepción de los agentes del mercado laboral y análisis del contexto económico y educativo. Para ello, se ha consultado a más de 2.000 universitarios y más de 600 empresas a través de la metodología MaxDiff (Maximum Difference Scaling).

Los resultados del estudio muestran una estructura claramente jerarquizada en torno a la percepción de empleabilidad de las distintas titulaciones universitarias. Las carreras técnicas, especialmente las relacionadas con la digitalización, la ingeniería y la tecnología, concentran las mayores ventajas competitivas en términos de oportunidades laborales.

A nivel general, combinando la percepción de empresas y estudiantes, el análisis refleja que Ingeniería Informática (68,3%), Ingeniería de Software (64%) e Ingeniería de Energías Renovables (61,4%) encabezan la percepción de carreras con mayores salidas profesionales. En el extremo contrario, Historia del Arte (82,7%), Filosofía (79,8%) e Historia (77,1%) aparecen asociadas a menores oportunidades de inserción laboral.

Al poner el foco en la percepción de empresas y en la de universitarios, la investigación detecta "similitudes, pero también algún punto diferenciador".

En concreto, entre los universitarios, las tres titulaciones consideradas con mayor empleabilidad son Ingeniería Informática (65,4%), Ingeniería de Software (59,5%) e Ingeniería de Energías Renovables (57,7%), Medicina (55,6%) e Ingeniería de Telecomunicaciones (53,8%). Por el contrario, las tres carreras percibidas con menor salida profesional son Historia del Arte (81%), Filosofía (78,3%) e Historia (76%).

En el caso de las empresas, las titulaciones más valoradas son Ingeniería Informática (62,8%), Ingeniería de Software (59,3%) e Ingeniería de Telecomunicaciones (51,1%), Ingeniería de Energías Renovables (50,8%) y Medicina (48,9%); mientras que las percibidas como menos empleables corresponden a Historia del Arte (76,9%), Filosofía (72,4%) e Historia (70,1%), las mismas que para los universitarios, pero con porcentajes menores en los tres casos.

Por todo ello, el estudio evidencia una elevada coincidencia entre universitarios y empresas respecto a las carreras con mayor empleabilidad, especialmente en ámbitos STEM y sanitarios.

Los resultados confirman además que el empleo "es cada vez más tecnológico y que la transformación digital se ha convertido en un requisito transversal para gran parte del tejido productivo, incluso en sectores tradicionalmente alejados del ámbito tecnológico".

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, MENORES OPORTUNIDADES LABORALES

En paralelo, las titulaciones vinculadas a humanidades y algunas ciencias sociales continúan asociándose a menores oportunidades laborales. Historia del Arte, Filosofía, Historia o Filologías aparecen de forma recurrente entre las carreras percibidas con menor empleabilidad, tanto por universitarios como por empresas.

No obstante, el informe subraya que estas disciplinas cuentan con un amplio potencial de desarrollo en el actual mercado laboral, especialmente por su aportación en competencias transversales, pensamiento crítico, comunicación, análisis cultural, comprensión social y capacidad de adaptación.

En el sector primario, las carreras percibidas con mayor salida profesional por las empresas son Ingeniería Informática, con un 77,4%; Ingeniería de Software, con un 57,1%; y Medicina, con un 47,6%.

En el sector industrial, el ranking lo encabeza Ingeniería de Energías Renovables / Ingeniería Energética, con un 58,5%, seguida de Ingeniería de Software, con un 57,3%, e Ingeniería de Telecomunicaciones, con un 56,1%.

En el caso de la construcción, las titulaciones percibidas con mayor salida profesional son Ingeniería Informática, con un 57,5%; Medicina, con un 50%, e Ingeniería Eléctrica, también con un 50%.

En torno al sector servicios y comercio, las carreras más valoradas por las empresas son Ingeniería Informática, con un 64,1%; Ingeniería de Software, con un 60,7%, e Ingeniería de Telecomunicaciones, con un 52,4%.

DIFERENCIAS GENERACIONALES EN LA FORMA DE ENTENDER LA EMPLEABILIDAD

Por otro lado, el estudio también detecta diferencias generacionales en la forma de entender la empleabilidad. Aunque todas las generaciones coinciden en situar tecnología y salud como los ámbitos con más futuro, la generación Z muestra una mayor preocupación por la inserción rápida en el mercado laboral, mientras que millennials y generación X priorizan la estabilidad y la sostenibilidad profesional a largo plazo.

Asimismo, las conclusiones del informe apuntan a "una transformación estructural del mercado laboral español, donde la empleabilidad depende cada vez menos del título universitario en sí mismo y más de la capacidad de generar valor en contextos profesionales reales".

También confirma que la educación superior "continúa siendo un elemento diferencial en términos de acceso al empleo, niveles salariales y menor exposición al desempleo". Sin embargo, también pone de manifiesto que esta ventaja "no se distribuye de forma homogénea entre titulaciones ni garantiza por sí sola una inserción laboral de calidad".

Uno de los principales desafíos identificados es el desajuste estructural entre formación y empleo. Entre el 22% y el 25% de los graduados universitarios desempeñan funciones no alineadas con su formación, lo que limita el aprovechamiento del talento disponible y afecta a la productividad, los salarios y la satisfacción laboral.