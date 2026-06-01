Calendario de dividendos de junio: cuánto paga Telefónica, Ferrovial y ArcelorMittal, fechas clave y cómo cobrarlos

(Foto De ARCHIVO) Paneles Informativos En El Palacio De La Bolsa De Madrid, A 11 De Mayo De 2026, En Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catorce empresas de la Bolsa española repartirán entre sus accionistas algo más de 1.616 millones de euros en dividendos a lo largo de junio, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los calendarios proporcionados por las empresas de la Bolsa española.

En concreto, tres empresas del Ibex 35 --Telefónica, Ferrovial y ArcelorMittal-- pagarán más de 1.324 millones este mes.

Así, Telefónica liderará los pagos con más de 850 millones de euros, seguida de Ferrovial con 345 millones y ArcelorMittal con algo más de 127 millones, de acuerdo con las estimaciones calculadas a partir del número de acciones en circulación y del dividendo previsto por título.

El cómputo global de 1.616 millones incluye también los pagos de Libertas, Iberpapel, Elecnor, Clínica Baviera, Atresmedia, Neinor Homes, HBX Group, Ebro Foods, Reig Jofre, Aperam y Almirall, que completan el arranque del calendario de dividendos de verano.

Entre las empresas del Ibex 35, Telefónica abonará 0,15 euros brutos por acción el 18 de junio a quienes compren las acciones antes de la fecha de descuento, el 16 de junio.

Ferrovial repartirá 0,4741 euros brutos por título el 15 de junio. No obstante, la fecha para adquirir acciones con derecho a dividendo ya transcurrió en mayo.

En la misma línea, ArcelorMittal distribuirá 0,15 euros brutos por acción el 10 de junio a quienes adquieran títulos de la compañía antes del 12 de mayo.

ALMIRALL, REIG JOFRE E IBERPAPEL INAUGURAN LOS PAGOS DEL AÑO

Almirall será la encargada de inaugurar los pagos del arranque del verano el próximo miércoles, 3 de junio, con un desembolso de 0,187 euros brutos por acción.

Reig Jofre y Neinor Homes pagarán 0,024 euros y 0,779 euros brutos el lunes, 8 de junio, respectivamente. Este miércoles, 3 de junio, es el último día para adquirir acciones de Neinor con derecho a dividendo. En el caso de Reig Jofre, la fecha límite de compra ya ha transcurrido.

Tras estos primeros pagos, el calendario de junio continuará con los dividendos de Elecnor que abonará 0,4171 euros brutos por acción el 10 de junio. La fecha de descuento es el 8 de junio, por lo que a partir de ese día los títulos se adquieren sin derecho a este pago.

Por su parte, Atresmedia pagará el 17 de junio un dividendo de 0,21 euros brutos por acción. A partir del 15 de junio, ya no se podrán comprar acciones con derecho a dividendo.

ENAGÁS, GESTAMP E INMOBILIARIA DEL SUR PAGARÁN EN JULIO

Tres cotizadas de la Bolsa española ya han anunciado dividendos para julio, siendo este el mes clave para adquirir los títulos con derecho a este cobro.

Inmobiliaria del Sur repartirá 0,3900 euros brutos por acción, pagaderos el 1 de julio, siempre que la acción se adquiera antes del 29 de junio.

Enagás y Gestamp retribuirán a sus accionistas con 0,6000 euros y 0,0412 euros brutos por acción, respectivamente, el 2 de julio. Después del 20 de junio, las acciones de ambas compañías no darán derecho a dividendo.