Almeida cree que "lo más gravoso" para la Fiscalía es que García Ortiz siga en el cargo: "Es un miembro más de la banda"

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que "lo más gravoso" para la Fiscalía General del Estado es que Álvaro García Ortiz siga en el cargo tras la imputación por parte del Tribunal Supremo, además de asegurar que es "un miembro más de la banda" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"España en estos momentos con este Gobierno es un pozo de corrupción y de degeneración institucional. Vivimos en una agonía democrática con un Gobierno paralizado completamente que no tiene más apoyo parlamentario que ir a Suiza a negociar con un profundo de la justicia pero que los españoles tengan claro que no se van ni con agua caliente", ha valorado el regidor en declaraciones a los periodistas desde la comisaría de Policía Municipal de la calle Plomo.

Así, ha señalado que García Ortiz forma parte de la "banda" del presidente del Gobierno, por lo que "tampoco se va a ir ni con agua caliente". "Pero lo cierto es que en estos momentos tiene imputada a su mujer, tiene imputado a su hermano, tiene previsiblemente imputado a su secretario de Organización Fomento y tiene imputado a su fiscal general del Estado", ha apuntado.

Martínez-Almeida ha subrayado que el presidente del Gobierno tiene "imputado a todo el mundo" y tiene "secuestrados al conjunto de los españoles". "Es hora de que Pedro Sánchez dimita y dé la voz a los españoles. Es tiempo de que Pedro Sánchez diga que no está dispuesto a continuar con esta agonía", ha censurado.

"No me extraña lo que ha hecho el fiscal general del Estado porque de esta banda no se va a ir ni con agua caliente ninguno", ha apuntado, a la vez que ha incidido en que no ha habido "persona que haya obedecido de forma más estricta y escrupulosa los mandatos de Pedro Sánchez dentro de la banda que el fiscal general del Estado".

Sobre la Junta de Fiscales de Sala de este jueves, ha afirmado, que pese a que espera que los fiscales digan lo que piensan, a García Ortiz "no le va a importar absolutamente nada". "En este caso, no les diría que todo esfuerzo inútil lleva a la melancolía, pero sí les diría que desde luego tengan en cuenta todos los fiscales que, aún siendo mayoritaria esa posición, al fiscal general del Estado le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro", ha valorado.