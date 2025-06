Almeida cree que "el presunto delicuente" García Ortiz no cae porque "lo sabe todo"

"Los Óscar" (Puente y López) en otro gobierno "no serían ni ordenanzas"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el "presunto delincuente" Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, "no cae" porque "lo sabe todo" y "si le da por hablar cae todo el mundo".

Almeida ha reaccionado así desde CentroCentro después de que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya acordado procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para Almeida, todo esto es "la constatación de la degeneración total y absoluta del sanchismo, de las cloacas del sanchismo", lo que le ha llevado a enfatizar que el fiscal general del Estado "no sólo es un presunto delincuente sino que ha actuado como lo hace un delincuente".

No lo dice "por filtrar el correo sino por borrar su teléfono móvil". "Es lo que todo un delincuente hace. Un delincuente cuando comete un delito lo primero que trata de hacer es borrar toda prueba de la comisión de ese delito. Por tanto, no sólo es que es un presunto delincuente, es que se ha comportado como lo hacen los delincuentes. Y si es un presunto delincuente que se comporta como un delincuente, lo más probable es que haya cometido el delito al que se le está acusando", ha subrayado. Por todo ello ha insistido en que "no puede seguir un minuto más como fiscal general del Estado".

"¿Por qué sigue? Porque el sanchismo y las cloacas del sanchismo nunca dejan caer a uno de los suyos. Primero, porque puede cundir el ejemplo y eso no se lo pueden permitir y, en segundo lugar, porque lo sabe todo y, si le da por hablar, cae todo el mundo, de Pedro Sánchez para abajo", ha argumentado.

El 'popular' ha reiterado que "es inaceptable que en un Estado de Derecho el fiscal general del Estado, actuando por indicaciones de la Presidencia del Gobierno, siga en su cargo".

"¿O es normal que el fiscal general del Estado tratando un asunto oficial pida que se le manden los correos a su cuenta particular? ¿Y por qué borra también su correo electrónico particular? ¿Y por qué lo hace el día que le notifican la instrucción? Se ha comportado como un delincuente", ha repetido.

Por todas esas razones Almeida cree que García Ortiz "está bien sentado en el banquillo". Y en este punto, como abogado del Estado, ha aclarado que el auto obedece a un concepto que son indicios racionales de criminalidad y que las pruebas vienen en el juicio.

"LOS ÓSCAR" (PUENTE Y LÓPEZ) NO SERÍAN NI ORDENANZAS"

Su siguiente foco lo ha puesto en el Gobierno, que "lo que está haciendo es amenazar a los jueces y, por tanto, amenazar al Estado de Derecho". "No pueden ser ministros del gobierno de España los Óscar, ni Óscar Puente ni Óscar López, por lo que dijeron ayer. Es inadmisible que estos dos sujetos se permitan criticar de esa manera y decir que este juez prácticamente ha prevaricado", ha condenado.

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, dijo tras el procesamiento de García Ortiz que "la oposición real" sale a "arreglar todos los desaguisados" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el "desastre" de manifestación contra el Gobierno de este domingo. En la misma línea fue López.

Almeida ha lamentado que "los dos Óscar" sigan siendo ministros porque "en cualquier gobierno no serían ni ordenanzas". Ambos, ha continuado el alcalde, "se permiten amenazar, intimidar, hostigar y señalar a jueces y magistrados del Tribunal Supremo".