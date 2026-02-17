1060936.1.260.149.20260217141503 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugura la exposición “Eduardo Chillida. Soñar el espacio” - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que la prohibición del burka es "una medida razonable" dentro de "un marco de convivencia".

El regidor capitalino ha dejado así en manos de Junts las explicaciones necesarias sobre su voto en el Congreso en contra de la proposición de ley de Vox para prohibir tanto el burka como el niqab en espacios públicos, aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

"Es una medida razonable, es una medida adecuada y es una medida que lo que pretende es que la convivencia sea desde el respeto a un marco común, que todos los que están en España tienen necesariamente que aceptar. No es un marco de imposición sino de convivencia", ha defendido Almeida desde Conde Duque, donde ha recordado que "muchos países europeos ya han aprobado una normativa de estas características".

Almeida ha insistido en que la prohibición "no es una excentricidad porque ya hay varios países europeos en los que se ha aprobado una iniciativa exactamente igual".