Almeida cree que la regularización de migrantes del Gobierno no tiene "nada de humanitario" y advierte del "coladero"

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que la regularización extraordinaria de migrantes que ha pasado por el Consejo de Ministros no tiene "nada de humanitario" y advierte del "coladero" que supondrá.

"Es una gran chapuza y no lo digo yo como alcalde sino que lo dice el Consejo de Estado, que es un coladero en materia de seguridad. El el Consejo de Estado lo advierte en relación con los antecedentes penales y su acreditación porque es una profundísima irresponsabilidad", ha cargado desde la Escuela municipal de Oficios después de que el Gobierno haya eliminado del Real Decreto la posibilidad de que los solicitantes acrediten ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía.

Además "es una profunda irresponsabilidad desde el punto de vista, de los antecedentes penales pudiendo originar un grave problema de seguridad". "Y no es racista, porque no es racista y van a llamarme racista, el decir que esto es una profunda irresponsabilidad", ha continuado.

Almeida ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, redacta este Real Decreto no porque le preocupe las personas "sino que obedece simplemente a amarrar el apoyo de Podemos para ver si puede acabar con la agonía de legislatura". "Esto no es un acuerdo con ayuntamientos, con comunidades o con grandes partidos. Es un acuerdo con un partido extraparlamentario, como hemos visto en las últimas elecciones, que sobrevive con cuatro diputados pero cuyos votos son decisivos", ha lanzado contra los 'morados'.

A lo que ha sumado que es "una enorme chapuza, no pone a los inmigrantes ilegales en el centro y no tiene ninguna finalidad humanitaria sino que lo único que persigue es amarrar esos cuatro votos en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez pueda seguir en Moncloa".

El primer edil ha insistido en que "es otra profunda irresponsabilidad no haber hablado con los ayuntamientos". "No hemos tenido ningún contacto con el Gobierno de España, no nos ha explicado absolutamente nada del proceso de regularización. No nos ha dicho cómo puede afectar a la ciudad de Madrid. No nos ha dicho si nos van a echar una mano por la carga en el ámbito de los servicios públicos sino que ha amarrado los cuatro votos de Podemos y a partir de ahí patada para adelante", ha reprochado.