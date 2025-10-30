Almeida cree que Sánchez "está actuando como un corrupto" con sus "evasivas" y "sonrisitas" en el Senado

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está actuando como un corrupto" con sus "evasivas" y "sonrisitas" en la comisión de investigación en el Senado "banalizando" su participación en la que ha venido denominando como "la banda del Peugeut", formada con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Desde la Junta Municipal de Chamberí, donde se ha celebrado la Junta de Gobierno, el alcalde ha declarado que "Sánchez está actuando como lo haría cualquier corrupto" porque "cuando uno da evasivas, cuando uno no quiere contestar, cuando uno dispara a cualquier sitio para no poder contestar una pregunta, actúa y se comporta como lo haría un corrupto".

"Cuando el fiscal general del Estado destruyó su móvil, destruyó sus mensajes, destruyó sus correos electrónicos de tal manera que ha sido imposible completamente poder recuperarlos... No estoy diciendo que el fiscal general sea un delincuente, estoy diciendo que actuó como un delincuente y lo que estoy diciendo de Pedro Sánchez es que actúa y se comporta en esta comisión en el Senado como un corrupto porque no da respuestas", ha manifestado el primer edil.

Además ha querido destacar "algún momento surrealista, como cuando se le ha preguntado por el Peugeot y ha contestado que si da el listado de viajes del Peugeot". "Cuando uno viaja en el Peugeot con una organización criminal sabe perfectamente con quién viaja en el Peugeot", ha lanzado al presidente del Gobierno, al que ha acusado de "pretender banalizar que si se ha cogido el Peugeot con una organización criminal, con Koldo, Ábalos, Cerdán, que eso no tiene importancia cuando eres presidente del gobierno y secretario general del PSOE".

"Y lo evades con una sonrisita y con una explicación absolutamente inverosímil. ¡Claro que se recorrió el Peugeot con esa organización criminal y todos sabemos de lo que debían hablar dentro del Peugeot¡ Hay tres imputados por organización criminal y es difícil pensar que el cuarto no compartiera intereses con esas tres personas", ha declarado el regidor.