Almeida cree que Sánchez no toca catálogo de derechos fundamentales con el aborto porque implicaría convocar elecciones

Insiste en que en el Ayuntamiento se quiere aportar a las mujeres "toda la información para elegir simplemente en libertad"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tocará el catálogo de derechos fundamentales con el aborto porque "esa reforma de la Constitución exigiría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones".

Almeida, desde Matadero Madrid, donde ha inaugurado el Día de La Distribución 2025 organizado por la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED), ha lanzado que introducir el aborto "en los principios rectores de la política económica y social únicamente obedece a su necesidad de distraer del Gobierno corrupto e incapaz que tiene en estos momentos España".

Para el alcalde, "la reforma que plantea Pedro Sánchez es una tomadura de pelo" como detecta "cualquier jurista mínimamente ilustrado" porque "si él lo quisiera de verdad consagrar como un derecho lo que haría sería introducirlo en el Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Primera de la Constitución, que son los derechos y libertades fundamentales".

"LAS MUJERES LE IMPORTAN TANTO COMO LE IMPORTABAN A SU SUEGRO"

Según Almeida, lo que pretende Sánchez es introducirlo "como derecho en algo que en la Constitución se titula Principios Rectores de la Política Económica y Social" dado que lo único que busca es "distraer la atención". "Cortina de humo" y "tomadura" son las dos expresiones que ha repetido el alcalde para referirse a la propuesta del presidente del Gobierno, para asegurar que a Sánchez, más que proteger a las mujeres, "les interesa protegerse a sí mismo".

"Actúa en su propio y exclusivo interés", ha insistido, para añadir que "las mujeres le importan lo mismo que le importaban a su suegro, a su secretario de Organización José Luis Ábalos, las víctimas de agresiones sexuales que vieron como sus agresores salieron a la calle o o lo mismo que le ha importado dar explicaciones a los españoles sobre las pulseras antimaltrato".

EL PLENO EXTRAORDINARIO ES UNA "OPORTUNIDAD"

De cara al Pleno extraordinario forzado por la izquierda para tratar de revertir la aprobación de la iniciativa sobre el supuesto 'síndrome post-aborto', el alcalde cree que esta sesión será una "oportunidad" para el PP "para denunciar tanto la hipocresía de la izquierda como la posición de Vox".

Almeida será "honesto con los madrileños" y reconoce que el voto del PP en el Pleno ordinario de septiembre "indujo a confusión", por lo que ahora lo que tienen que hacer es "explicar ese voto", cuál es su postura, "sin dejarse llevar ni por Vox ni por la izquierda".

"Es la oportunidad que vamos a tener de explicarle a las madrileñas que nosotros lo que queremos en el ámbito del aborto es que puedan tener toda la información para elegir simplemente en libertad", ha resumido, para incidir en que "en libertad quiere decir que tampoco se les va a obligar", con datos "con los necesarios criterios científicos".

UNA IZQUIERDA "SIN PROYECTO" Y VOX "SIEMPRE EN LA BRONCA"

En ese punto ha atacado a la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid porque "no tiene ningún proyecto para esta ciudad ni solución para los madrileños dado que sólo hablan del aborto", mientras que Vox "siempre está en la bronca y en la confrontación".

Por contra, el PP "está donde están los madrileños, que es en el sentido común, en la centralidad, en la búsqueda del acuerdo más que en la bronca continua". Por eso, ha insistido, ese Pleno extraordinario --para el que todavía no hay fecha pero que, por reglamento, tendrá que ser antes del 27 de octubre-- será "una oportunidad".

Minutos antes, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha anunciado el envío de ua carta a la Comunidad de Madrid para que exija al alcalde la anulación de la moción aprobada en el Pleno sobre el 'síndrome postaborto' por "invadir competencias" regionales. "Hace mucho tiempo que deja de prestarle atención a Reyes Maroto", ha contestado tajante el regidor.