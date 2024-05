Almeida critica "bulos" sobre su condena a las víctimas en Palestina y que se reconozca a un Estado "sin fronteras"

Se pregunta por qué Maroto no se pone "una bufanda del pueblo saharaui"



MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este martes contra el "bulo de la izquierda" que se basa en decir que él no condena las víctimas que está habiendo en Palestina, considera que esto "sí que es el fango" y ha criticado que se reconozca a un Estado "sin fronteras ni institucionalidad en este momento".

En declaraciones a los periodistas desde el Pleno del Palacio de Cibeles, el alcalde ha subrayado que el PP se ha unido al minuto de silencio de esta mañana, por las víctimas civiles de Palestina y compartido con otros homenajes, como el dedicado a los muertos en Ucrania y por el bebé de tres días encontrado en un contenedor de Barajas.

"¿Qué más pruebas quieren? ¿Qué más quieren que haga y que diga que guardar un minuto de silencio y condenar, por tanto, la situación que se está viviendo y todas las víctimas que hay como consecuencia de esa guerra? Pero bueno, tenemos que aguantar estos bulos", ha criticado.

En la misma línea, el alcalde ha censurado que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "cada vez más portavoz de la oposición que delegado", se comporte como un 'hooligan', al asegurar que Martínez-Almeida se había referido a la población palestina como "ofendida".

"Ya está bien que tengan que aguantar esta difamación por parte del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid (...) Cuando hablaba de ofendidos era del Gobierno de España en relación con las declaraciones que se habían hecho desde el Gobierno de Israel, en ningún caso había mencionado a las víctimas, en ningún momento me referí a los niños que habían muerto por los ataques israelíes", ha explicado.

Almeida ha criticado que para la izquierda "todo vale" en su "lucha encarnizada contra el PP" y ha censurado que utilice a los niños fallecidos para atarcarle.

Por otra parte, se ha preguntado si la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, no se va a poner una bufanda del pueblo saharaui, tras aparecer a primera hora en el Pleno con kufiya palestina, a la vez que ha criticado que los españoles se tengan que creer que la política internacional del PSOE "viene guiada por convicciones".

A ello, ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dejado "tirados" a los saharaius pero sí reconozca un Estado que "no tiene fronteras y no tiene institucionalidad en este momento".

"¿Por qué dejó tirados a los saharauis pero si nos ha dicho por qué reconoce un Estado que no tiene fronteras y que no tiene institucionalidad en este momento? Porque ya no vamos a aceptar más lecciones desde luego de la izquierda", ha reprochado.

En estos momentos, el alcalde ha subrayado que es obvio que Hamás "manda" en la Franja de Gaza y es el que tiene "capacidad de tomar decisiones". "Buena parte del pueblo palestino, en mi opinión, está secuestrado desde el punto de vista político e institucional, por Hamás. Y conviene no darle nada de aire ni nada de oxígeno a Hamás", ha puntualizado.

Considera que no es incompatible "apoyar al pueblo palestino con no apoyar a Hamás" pero ha pedido que no se le dé a la organización terrorista ni "un balón de oxígeno".