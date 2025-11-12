Almeida critica a izquierda por utilizar partidistamente a Lucrecia Pérez como "el Guadiana, que aparece y desaparece"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), durante la recepción a los miembros de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños con motivo del 175 aniversario del chotis, en el Museo de San Isidro - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado a la izquierda por utilizar la memoria de Lucrecia Pérez --cuyo asesinato el 13 de noviembre de 1992 fue considerado el primero de corte racista en España-- "como el Guadiana, que aparece y desaparece" en las proposiciones de Más Madrid.

La inmigrante dominicana fue asesinada entre los restos de la antigua discoteca 'Four Roses'. Mientras cenaba, cuatro encapuchados accedieron al lugar y la emprendieron a tiros. Lucrecia Pérez recibió dos disparos, uno de ellos en el corazón. El 27 de noviembre de ese mismo año fueron arrestados un guardia civil y tres menores cercanos a movimientos ultraderechistas, quienes confesaron el homicidio. El guardia civil fue condenado a 54 años de cárcel mientras los menores fueron sentenciados a 24 años de reclusión.

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha lamentado que el PP de Moncloa-Aravaca rechace apoyar en el Pleno del distrito de este jueves la declaración institucional en memoria de Lucrecia Pérez con motivo del 33 aniversario de su asesinato, que sí respaldó en los años 2021 y 2022.

"¿Y por qué no la presento la izquierda en 2023 y 2024?", ha replicado Almeida desde el Museo de San Isidro, para señalar a "algunos que quieren entrar en la confrontación" cuando todos comparten que "fue un crimen atroz" que "conmocionó" a la sociedad de entonces, considerado "uno de los primeros crímenes de odio, un crimen abiertamente racista".

El alcalde ha recordado que "Lucrecia Pérez tiene su espacio y su homenaje en la ciudad de Madrid". "Es este equipo de Gobierno el que le dedicó una plaza en Moncloa-Aravaca, el que hizo un centro cultural (un Espacio de Igualdad) en Fuencarral-El Pardo que lleva el nombre".

"Nadie nos podrá acusar de despreciar la memoria de Lucrecia Pérez, como tampoco nos podrán acusar de hacer una utilización partidista e interesada de la memoria de Lucrecia Pérez porque esto se aplicó en 2021, en 2022, en 2023 no, en 2024 tampoco, ahora lo sacan en 2025. Para mí Lucrecia Pérez, y no quiero frivolizar, no es el Guadiana, que aparece y desaparece", ha lanzado a la izquierda.

"Para mí Lucrecia Pérez tiene su espacio público en la ciudad de Madrid, en su recuerdo y su memoria, ejecutado por este equipo de Gobierno en una reforma en Moncloa-Aravaca, y quienes quieran buscar la confrontación no la van a encontrar en este equipo de Gobierno y menos en una cuestión tan sensible como la memoria de una víctima de un delito absolutamente atroz", ha aseverado el regidor.

Almeida ha descrito a Madrid como "una ciudad absolutamente abierta, plural y tolerante y Lucrecia Pérez tiene su plaza, su memoria y su monumento en las calles de Madrid en una iniciativa que impulsó este equipo de Gobierno".

"Es la izquierda la que tendrá que responder porque para ellos es como el Guadiana, que unos años lo piden y otros años no lo piden. Para nosotros es permanente y la prueba está en Moncloa-Aravaca", ha zanjado.