Almeida critica la "tergiversación" de plataforma del cantón que usa "un símbolo nuclear para denunciar unos vestuarios"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de un monumento en recuerdo a los caídos por la libertad de expresión - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la "tergiversación" en torno al cantón de Montecarmelo que achaca a la Plataforma No al Cantón, la misma que emplea "un símbolo nuclear para denunciar lo que es una instalación de vestuarios para los trabajadores".

Ha sido la respuesta del alcalde desde Madrid Calle 30 ante la exigencia de dimisión que tanto la plataforma como la Asociación Vecinal de Montecarmelo reclaman del "trío de la basura" --Almeida, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal-presidente de Fuencarral-El Pardo y concejal delegado de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo-- por "descalificaciones" a los vecinos y "mentiras" sobre el cantón proyectado en este barrio.

Almeida ha negado falta de respeto alguno cuando ayer en rueda de prensa señaló a los que mienten comparando el futuro cantón, sin base del Selur, con Chernobil. "Lo único que digo es que se fijen en el cartel de 'No al cantón' que hay en la M-611 porque hay un símbolo de la energía nuclear. A lo mejor no estoy tan lejos de que no le están diciendo toda la verdad a los vecinos de Montecarmelo", ha lanzado.

"La única forma de decirle a los vecinos de Montecarmelo que la plataforma les está engañando es cuando esté definitivamente hecha la instalación", ha insistido. Sí que ha calificado de "difícil" visitar el terreno con representantes de la plataforma, los mismos que le califican de formar parte del "trío de la basura".

Almeida ha reiterado que "ha habido un diálogo constante y hay miembros de esa plataforma que han tergiversado continuamente los mensajes que se les ha transmitido desde el Ayuntamiento". "El proyecto está encima de la mesa, se les ha explicado muchas veces, el proyecto se va a ejecutar y una vez ejecutado es cuando algunos podremos decir 'lo veis, teníamos razón, esto es lo que queríamos' y otros tendrán que explicarle a los vecinos de Montecarmelo por qué les llevan asustando durante años", ha manifestado.

Sí pide a la plataforma que verbalice "si están de acuerdo en que haya vestuarios para trabajadores o no". También ha contestado a Más Madrid que "los metros cuadrados están ya por escrito porque hay un proyecto que es el que se va a ejecutar".

Ha sido la réplica al concejal de Más Madrid José Luis Nieto, quien ha afirmado que la palabra del alcalde "vale poco" y ha exigido por escrito el actual proyecto del cantón de Montecarmelo. El regidor le ha contestado que, en su calidad de edil, puede hacer la petición de información "y no habrá ningún problema en darla".