Almeida cuestiona que para Sánchez haya desahuciados "de primera y de segunda" y se pregunta "para qué es presidente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación, en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, a 23 de septiembre de 2026, en Nueva York (Estados Unidos). Sánchez se encuentra en Nueva York - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado que para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya desahuciados "de primera y de segunda" y se pregunta "para qué es presidente" si "no se entera ni del apagón, ni de lo de Ceuta y con Maricarmen no puede hacer nada".

Antes de la entrega de unos reconocimientos turísticos, el primer edil ha reaccionado a las palabras de Sánchez desde Nueva York refiriéndose tanto a él como a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras el desahucio de la octogenaria.

"Cuando hay un desahucio en Cataluña, y ha habido muchos más desahucios este año que en Madrid, ¿ha hablado alguna vez de (Salvador) Illa y (Jaume) Colboni? ¿Ha llamado alguna vez a Illa a decirle 'ni un desahucio más en Cataluña, Salvador', 'ni un desahucio más, Jaume, en Barcelona'?", se ha preguntado.

Cree que "contra Ayuso y Almeida vale, pero los desahucios que hay en Cataluña son de segunda para el señor Sánchez" cuando "hay muchos más este año que en Madrid". "Pero no le he oído nunca hablar de los desahucios en Cataluña", ha insistido.

La razón para Almeida es que para Sánchez "hay desahucios de primera, los de Madrid, y desahucios de segunda. Hay desahuciados que le merecen la pena a Sánchez y hay desahuciados de los que Sánchez se olvida".

Esto le ha llevado a preguntarse si Sánchez "no tiene ninguna responsabilidad en el apagón, si de lo de Ceuta no se ha enterado, si del desahucio de Maricarmen no puede hacer nada", entonces "¿para qué eres presidente del Gobierno?".

"Recuerdo que en el año 2023 Sánchez nos vendió que había una mayoría social progresista y dos años después dijo que él iba a gobernar con o sin el Parlamento. Pues ahí están las consecuencias de gobernar sin el Parlamento. Pero eso no es una responsabilidad del Parlamento, es una irresponsabilidad de Sánchez pretender seguir siendo presidente del Gobierno sin la confianza del Parlamento", ha apostillado.