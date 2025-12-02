Almeida culpa a la ley de sacar 50.000 pisos del alquiler y dice a la izquierda que no pueden seguir culpando a fondos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una entrega de llaves de viviendas - JESUS HELLIN/STUDIO MEDIA 19

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado a la ley estatal como la culpable de que hasta 50.000 viviendas hayan salido del mercado de arrendamiento solo en la ciudad, para decirle a la izquierda que, con estos datos, no pueden seguir culpando a los fondos.

Desde el Palacio de Cibeles, Martínez-Almeida ha defendido que el Plan Reside, para poner coto a las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, "está funcionando frente a lo que se decía por parte de la izquierda" dado que "están disminuyendo muy considerablemente".

Almeida ha planteado que algunos pequeños propietarios no decidan sacar sus viviendas al mercado del alquiler porque "hay una ley de vivienda que lo hace imposible por el régimen que han establecido", unido a la inquiokupación, "un problema real, serio y grave en la ciudad de Madrid".

"ESTO NO ES UNA CUESTIÓN DE FONDOS"

"Desde la aprobación de la ley (estatal) de viviendas han desaparecido 50.000, que se dice pronto. Han desaparecido 50.000 viviendas del mercado de arrendamiento en la ciudad de Madrid desde la aprobación de la ley", ha cifrado.

Esto responde, según su análisis, a la introducción de medidas que "desequilibran tanto y que generan inseguridad en los propietarios de las viviendas". "Esto no es una cuestión de los fondos. Esto es una cuestión de que el 95% de las viviendas (de uso turístico) están en manos de pequeños propietarios, por lo que no pueden seguir culpando a los fondos de lo que está pasando", se ha dirigido a la izquierda.

"Esas 50.000 viviendas no son de 'fondos buitre' que han desaparecido, son de pequeños propietarios que tienen un problema de inseguridad jurídica en cuanto al cobro de las rentas y en cuanto al desahucio cuando se deja de pagar las rentas gracias a la ley de vivienda. Y ahí es donde creo que debemos hacer de verdad el esfuerzo, en derogarla cuanto antes y las nefastas consecuencias que está teniendo", ha instado.