Almeida defiende que asesores contratados por el Grupo Municipal Popular pueden hacer labores de "coordinación" con PP

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que dos asesores del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano --su jefe de gabinete y una periodista de la formación política madrileña-- consten como trabajadores del Grupo Municipal Popular en el Consistorio.

Almeida ha reaccionado así a las preguntas de los periodistas sobre una información de la 'Cadena Ser' en la que se apunta a que estos dos trabajadores, que realizan labores para el partido, cobran como personal eventual del Grupo Municipal Popular.

"Son dos asesores políticos que trabajan para un grupo político, que es el Grupo Municipal Popular, en coordinación con un partido político, que es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que hacen los grupos municipales, eso hacen también los asesores de los grupos municipales", ha replicado el alcalde.

Sí ha querido diferenciarse al afirmar que "esto no es el caso de una asesora pagada por el Gobierno de España para trabajar con el Gobierno de España y para el Gobierno de España y que, sin embargo, gestiona negocios privados de Begoña Gómez", esposa del presidente, Pedro Sánchez.

"NADA DIFERENTE DE LO QUE SUCEDE EN OTROS GRUPOS"

Martínez-Almeida ha asegurado que los 'populares' "no hacen nada diferente de lo que sucede en otros grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid". "Estoy seguro de que el jefe de prensa pagado por el Grupo Municipal Socialista hace labores de asesoramiento a Reyes Maroto como secretaria general de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid", ha declarado, asumiendo que "no es escandaloso" dado que "es un trabajador de un grupo político que hace funciones también políticas".

"Creo que escandalizarnos por esto por parte del PSOE es ignorar que no es la misma situación que una asesora del gobierno de España, que es una institución, hace labores de gestión de negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno, ahí está ya la diferencia", ha lanzado el primer edil, que ha cargado contra "el Gobierno de los mil asesores".

En este punto, Almeida ha identificado algunos de esos asesores con "miembros de una organización criminal, como en el caso de Koldo García, gestionando negocios privados desde la Moncloa, o siendo fontanera en las cloacas de Ferraz, como en el caso de Leire Díaz pagada con cargo de dinero de todos los españoles".