Almeida defiende a Ayuso tras sus palabras sobre el Rey, "anécdota" que utiliza Sánchez para no hablar de los indultos

Asegura que la presidenta madrileña "quería denunciar el uso de las instituciones que hace Sánchez"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "agarrarse como a un clavo ardiendo" a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, sobre Felipe VI y su papel en los indultos del 'Procés', que con "anécdota frente a la categoría".

"El debate no es el papel del Rey, sino si se dan o no los indultos. El Gobierno está más cómodo hablando de las declaraciones de Ayuso", ha apuntado el regidor ante la prensa desde el patio del IES San Isidro, donde ha asistido a la presentación de los Veranos de la Villa.

Fue ayer cuando Ayuso se preguntó si el Rey firmaría los indultos a los líderes del 'Procés'. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", señaló la dirigente autonómica.

Martínez-Almeida ha defendido que el monarca "cumplirá su papel constitucional igual de bien que lo hace desde 2014 y sobre todo el 3 de octubre de 2017, cuando las circunstancias más complicadas con un golpe a la democracia en Cataluña, dando un mensaje de confianza".

Por ello, el primer edil madrileño considera que "el debate no son las palabras de Ayuso, sino si procede o no dar esos indultos", y en este sentido entiende que "el Gobierno se aferra desesperadamente a las palabras de Ayuso porque los indultos son una cuestión controvertida con la sociedad en contra".

Así, considera que "no son desafortunadas, son un clavo ardiendo al que se agarra Sánchez para no debatir de los indultos", y ha defendido que la presidenta madrileña "quería denunciar ese uso de las instituciones de Sánchez".

"MÁS DE 25.000 PERSONAS"

Sobre las cifras de la manifestación de ayer en Colón, Almeida ha defendido que "no puede hablar de la cifra que da la Delegación del Gobierno", pero que "cualquiera que estuviera allí sabe que había más de 25.000 personas".

A continuación ha señalado que "la cifra del Ayuntamiento", superior a los 120.000 asistentes, "sale de contar todo el entorno urbano". "Sabemos dónde se hicieron los cortes de tráfico. Que uno estuviera a la altura de Alonso Martínez no quiere decir que no estuviera en la manifestación y que no hubiera que contarlo", ha precisado.

"Desde la sociedad y frente a todos los que hablan de pinchazo, animo a Pedro Sánchez a que convoque cualquier concentración en la calle a ver cuántas personas van", ha retado.

También ha sido requerido por los aplausos y abucheos al presidente del PP, Pablo Casado, y ha aseverado que "los aplausos y vítores fueron mucho más numerosos que una pequeña minoría que quería abuchearlo". A renglón seguido ha añadido que "hay que estar en la calle, cerca de la sociedad".