Almeida defiende la "estabilidad" del Gobierno del PP, centrado en vivienda y barrios, frente a una oposición de "líos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de Reyes Maroto en las primarias socialistas a la Alcaldía de Madrid frent - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la "garantía de estabilidad y gobierno" que aporta el Ejecutivo que preside en el Ayuntamiento, centrado en la vivienda y en los barrios, frente a una oposición de "líos".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha hecho balance del año y de la previsión de los meses que vienen en un año con las urnas a la vista. "De aquí a las elecciones los madrileños van a seguir comprobando que hay un Gobierno que toma decisiones y una oposición que está enredada en sus líos", ha asegurado el primer edil.

Almeida ha insistido en que el suyo es "un Gobierno que sigue teniendo la capacidad de gobernar aprobando los presupuestos, que van a ser extraordinariamente importantes, en el segundo semestre de este año, ejecutando obras y seguiremos reforzando nuestros Servicios Sociales, con decisiones como las dirigidas específicamente, por ejemplo, a mujeres víctimas de explotación sexual, que van a tener una beca del Ayuntamiento de Madrid para reintegrarse".

Ya focalizado en la oposición, el alcalde ha descrito una situación en Vox que pasa por "un grupo donde hay más concejales fuera de él que dentro" o con un PSOE en el que "la portavoz (Reyes Maroto) no se habla con la portavoz adjunta (Enma López) y en la que además el 45% de los militantes socialistas no consideran que Reyes Mayoroto sea la mejor candidata a la Alcaldía de Madrid".

De la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha lanzado que se deshace de "un 70% de concejales" en la candidatura con la que concurrió al proceso interno porque "no les son útiles ni son suficientes y necesarios para poder continuar en el Ayuntamiento". "En Madrid, frente a eso, lo que hay es una garantía de estabilidad y de gobierno" de la mano del PP, ha recalcado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))