Almeida defiende ante la oposición que "no procede la modificación del límite de decibelios" en el Orgullo LGTBI

La cantante Mon Laferte actúa en el escenario de Plaza España de MADO 2026 (Madrid Orgullo), a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). Cantautora chileno-mexicana, Mon Laferte es una de las voces más poderosas y versátiles de la música latina actual. Su o - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido ante las críticas de la oposición que "no procede la modificación del límite de decibelios" en el Orgullo LGTBI, igual que sucedió en fiestas anteriores, como en San Isidro.

"Y no lo hacemos para perjudicar al Orgullo, como algunos dicen, porque en nuestras propias fiestas, en las organizadas por el Ayuntamiento, aplicamos el mismo límite de decibelios y hubo las mismas quejas que también hubo en el Orgullo. Lo único que tratamos es de compatibilizar que pueda haber eventos con el descanso en los vecinos", ha aclarado desde Serrería Belga.

Almeida se ha dirigido a la oposición para contestarles que la limitación de decibelios responde a que "hay una normativa". "Si la oposición entiende que hay que modificar esa normativa y aumentar los límites de sonido en la ciudad de Madrid que lo pongan encima de la mesa, que lo digan abiertamente", ha retado a la izquierda.

Desde el equipo de Gobierno no quieren "discriminar en función de que sea un evento organizado por el Ayuntamiento de Madrid o de iniciativa privada porque tienen exactamente los mismos límites, sabiendo de que son "conscientes de que esto puede generar en un momento dado quejas por parte de los que asisten, como ha sucedido en el concierto".

"Lo que le digo a la oposición es que si se queja de estas cuestiones, que ponga una propuesta encima de la mesa y nosotros lo estudiamos, pero lo que no puede ser es nadar y guardar la ropa", ha insistido.