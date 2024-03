Almeida defiende que la pareja de Ayuso no tiene "ninguna relación institucional" y ve un "intento de desviar atención"

Critica que los mismos que se "tiraban manos a la cabeza" por hablar de implicación de Begoña Gómez en caso Koldo se "lancen en manada" contra Ayuso



MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene "ninguna relación con la actividad institucional" y cree que es "un intento de desviar la atención" por parte del Gobierno.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde el Mercado Municipal de Villaverde Alto, después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado en los juzgados de instrucción una denuncia contra Alberto G. A., pareja de la presidenta madrileña, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil.

En esta línea, ha criticado que se le quiera "pedir cuentas" a la presidenta de la Comunidad por una cuestión de su pareja que "no tiene nada que ver con su actividad institucional" y que sean los mismos que "se tiraban las manos a la cabeza" al pedir explicaciones del caso Koldo a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Tendrán que exigir que Begoña Gómez dé explicaciones inmediatas de qué relación tenía, contractual, no contractual, de cercanía con Globalia y con una filial de Globalia, en plena negociación en el rescate. Y también tendrá que decir Pedro Sánchez por qué no se inhibió en el Consejo de Ministros que tomó la decisión del rescate de Air Europa", ha pedido Almeida.

Así, ha insistido en que no entiendo qué relación tiene este asunto con la Comunidad de Madrid y su presidenta. "Me parece sorprendente que aquellos que se tiraban las manos a la cabeza, que decían que no había que meter familiares por hablar de los tratos de Begoña Gómez con Globalia y con una filial de Globalia en pleno rescate de Air Europa por 500 millones de euros, sin embargo ahora se lanzan en manada contra una persona que no tiene ninguna relación con la actividad institucional", ha criticado.

Considera que hay que ser "serios" y que si se habla de familiares se debe aludir a la implicación de la mujer de Sánchez en las presuntas mordidas por contratos vinculados a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos.

"Este sí que es un caso de libro en el que se está metiendo a una persona que tiene una relación sentimental, sin más, con la presidenta de la Comunidad de Madrid para señalar a la presidenta. Poco más hay que decir al respecto", ha expresado el alcalde de la capital.

Sobre si le alarma esta situación, Martínez-Almeida ha respondido que lo que le molesta es el "enriquecimiento" de Ábalos y Koldo García, además de aludir al intento de "desviar la atención" de un Gobierno "corrupto". "No voy a desviar la atención de lo verdaderamente importante, que hay una trama de corrupción gravísima que afecta al Gobierno de España, a gobiernos autonómicos, al PSOE y que el señor X de esa corrupción se llama Pedro Sánchez", ha aseverado.

El alcalde ha asegurado que "por supuesto" mantiene su confianza en la presidenta y se ha preguntado que "indicios" de que existe alguna relación de la pareja de Ayuso con su condición o sus obligaciones institucionales.

"Creo que no hablan en ningún momento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía. Y le digo una cosa, estoy seguro de que la Agencia Tributaria, al mando de María Jesús Montero, si hubiera podido, tendría unas ganas enormes de meter el nombre de Isabel Díaz Ayuso de cualquier manera", ha afirmado.