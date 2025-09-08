Almeida defiende al PP como único partido de Estado en un Madrid "luz y faro de esperanza" y sin reclamar privilegios

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad - Gustavo Valiente - Europa Press

Madrid "nunca se ha extralimitado con sus competencias y nunca ha reclamado más de lo que le corresponde", subraya el alcalde

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito al PP como único partido de Estado en un Madrid convertido en "luz y faro de esperanza" sin reclamar jamás un trato privilegiado.

En su discurso del Pleno del Estado de la Ciudad, de algo más de una hora de duración en pleno ecuador de mandato, el primer edil ha aseverado que su formación nunca se ha confiado en su mayoría absoluta sino dotarse de "una mayor responsabilidad y la capacidad de trabajar más y mejor por todos los madrileños".

"Estamos ante una oportunidad histórica", ha remarcado, para pasar a referirse a la "sociedad más libre, más abierta, más próspera, más vibrante". Como capital de España se le obliga a Madrid a "ser solidarios con el territorio nacional". "No hay un territorio tan solidario con el resto de territorios como es Madrid", ha aseverado. Tiene claro que la ciudad tiene que seguir creciendo "porque si crece Madrid crecerá el conjunto de España".

"VOLADURA CONTROLADA DE LOS CIMIENTOS"

"Estamos ante una voladura controlada de los cimientos de nuestro edificio constitucional porque los enemigos de la Constitución están más cerca que nunca de poder conseguir sus objetivos y que ya no queda más partido de Estado que el PP. Tenemos la obligación de transmitir un mensaje de esperanza y confianza a los madrireños y al conjunto de los españoles, somos el mejor reflejo de los valores constitucionales, somos aquello que los constituyentes querían", ha defendido.

Almeida ha insistido en que "no hay una ciudad que acoja tanto a quienes piensan diferente, a quienes viven distinto", para apuntar que "no hay un territorio tan próspero y tan generador de oportunidades en estos momentos como la ciudad de Madrid".

"En un momento como el que estamos viviendo, madrid es un símbolo y una luz, un faro de esperanza para el resto del territorio nacional. Aquello que quisieron los constituyentes lo podemos lograr porque realmente realmente quien mejor ha sabido aprovechar el Estado de las autonomías es Madrid, quien mejor ha sabido aprovechar las ventajas que nos da tener un Estado más descentralizado que hay en la Unión Europea ha sido Madrid y esto hay algunos que no lo pueden soportar ni lo pueden tolerar", ha continuado.

Almeida ha querido dejar claro que Madrid "nunca se ha extralimitado con sus competencias, nunca ha ejercido de forma ilegal sus competencias y nunca ha reclamado más de lo que le corresponde", es decir, "nunca ha reclamado un trato singular y privilegiado desde el punto de vista legal".

"Madrid simplemente ha trabajado dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y eso, junto con la sociedad madrileña, es la clave del éxito y por eso nuestra responsabilidad no es sólo con el madrileño sino con el conjunto de los españoles. Por eso, para defender los valores constitucionales, nada mejor que defender la ciudad de Madrid", ha concluido.