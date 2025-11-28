Almeida describe al PP como "el partido del municipalismo" y acusa a Sánchez de tener "animadversación a Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el II Foro de Grandes Ciudades, organizado por el PP en Burgos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito al PP como "el partido del municipalismo", para pasar a acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener una "animadversación especial" a Madrid, ciudad de la que fue concejal.

"Pedro Sánchez despreció la condición de concejal de pueblo. A lo mejor porque él fue concejal de su pueblo pero no se le recuerda por nada, no se le recuerda una sola intervención, y por eso a lo mejor tiene ese desprecio hacia la condición de concejal, porque no fue capaz de honrar, de la mínima forma posible, la condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y no sólo fue capaz de honrarlo sino que nos ha distinguido además con una animadversión especial hacia nuestra ciudad. Y eso repercute obviamente en ella", ha lamentado Almeida desde Burgos, donde ha participado en el II Foro de Grandes Ciudades, organizado por el PP.

Martínez-Almeida ha puesto como ejemplo "triste" el "boicot" de Sánchez a la Vuelta Ciclista a España, "que tan gravemente dañó la imagen de una ciudad como Madrid, una de las grandes capitales mundiales del deporte y que no se merece que el presidente del Gobierno jaleara a manifestantes violentos para reventar la final".

El regidor madrileño ha contrastado los 850 millones de euros invertidos por su equipo en política de vivienda "mientras que Pedro Sánchez ha invertido 19 millones de euros en la ciudad", la misma que "construye una de cada tres viviendas públicas en España" o que "ha bajado la presión fiscal en 1.250 millones de euros en los últimos cinco años pero que tiene que asumir ahora el 'sanchazo' de la basura, que incrementa la presión fiscal en Madrid en 280 millones de euros.

ALMEIDA DEFIENDE LA TARJETA FAMILIAS COMO RESPUESTA A SÁNCHEZ

"O al mismo tiempo que en un momento en que subía el 40% la cesta de la compra gracias a las políticas de Pedro Sánchez en Madrid, tuvimos que poner en marcha la Tarjeta Familias para que todas aquellas que por culpa de esa política no podían siquiera acceder a la alimentación básica", ha llegado a afirmar.

Tampoco se ha olvidado de la vivienda como "la principal preocupación de ciudadanos y ayuntamientos". "Es una realidad dramática la que estamos viviendo hoy en día y es una realidad en la que no caben más paños calientes, ni más promesas falsas, ni más engaños por parte del Gobierno de España", ha lanzado. Almeida ha defendido que cada vivienda entregada "es una esperanza de futuro y un motivo de optimismo para el conjunto de la sociedad".