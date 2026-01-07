Almeida desliza que "tiene pinta" de que León XIV, "brújula moral", pueda visitar España en los próximos meses

El Papa León XIV - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha deslizado que "tiene pinta" de que el Papa León XIV, "brújula moral para todos", pueda visitar España en los próximos meses.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el primer edil ha detallado los 20 minutos de entrevista que mantuvo hace escasos días con el Papa en el Vaticano, encuentro en el que le habló de Madrid y le invitó a visitar la ciudad.

"No me dijo que estaba confirmado en ese momento, pero sí dejó entrever que tenía ganas de venir a España y que, por supuesto, tenía ganas de venir a Madrid", ha trasladado.

Almeida ha destacado de León XIV que sea una "brújula moral para todos" en el complicado mundo actual y "un referente, con independencia de lo que se piense, se crea o se busque".