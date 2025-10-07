Almeida se desplaza a las inmediaciones del edificio de la calle Hileras

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se desplaza en estos momentos a las inmediaciones del edificio colapsado en la calle Hileras, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

Almeida anunció poco después de conocerse el suceso la suspensión de su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative, en Londres, para regresar a la capital.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron durante la tarde de este martes para conocer la situación la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la vicealcaldesa, Inma Sanz; el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; y el concejal de Centro, Carlos Segura.

Con información a las 19.00 horas, cuatro personas (tres hombres y una mujer) continúan desaparecidas tras este derrumbe, que se ha saldado además con tres personas heridas, "dos de levedad que no han requerido traslado" y uno "en estado menos grave que ha sido trasladado con una fractura de miembro inferior", según ha confirmado a los medios desplegados la vicealcaldesa.